Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось
Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.Пятый канал05:53
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Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома
КП - Санкт-Петербург10:41
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
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Армия и оружие
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Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии
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Шоу-бизнес
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Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.
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Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
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Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
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Политика
Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина
Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
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Обновлено вчера в 10:29
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Обновлено вчера в 22:58
Авто
За 7 месяцев россияне купили 3,86 млн легковых машин
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Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
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Происшествия
В Краснодаре завели уголовное дело на «вора в законе»
В Краснодаре Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении так называемого "вора в законе", сообщили "НК" в пресс-службе ведомства.
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Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО
Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Здоровье
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Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
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Экономика
Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки
Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
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