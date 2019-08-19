Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось

Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым

Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.
Пятый канал05:53

Подробнее о событии

Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

КП - Санкт-Петербург10:41

Петербургская филармония подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова

ТАСС07:06

Смерть Михаила Романова – большая потеря для искусства

Петербургский дневник10:32

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

РИА Новости07:30

Петербургская филармония поможет похоронить заслуженного артиста России Михаила Романова

78.ru07:35

Филармония Петербурга поможет похоронить заслуженного артиста Росиии

РЕН ТВ07:28

Петербургская филармония поможет семье трубача Романова с похоронами

Пятый канал10:36
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Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на столичное дерби с ЦСКА, которое состоится в рамках шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
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Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Московско-Курская транспортная прокуратура признала незаконным возбуждение уголовного дела в отношении женщины, которая получила лекарство «Фризиум» для сына, страдающего эпилепсией, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Генеральной прокуратуры Александра Куренного.
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Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
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Политика

Макрон заявил о важности встречи с Путиным

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Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

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В Нижегородской области ищут пропавшую в лесу пятилетнюю девочку

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Общество

Составлен рейтинг самых тихих городов России

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Театры

Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра

Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
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Происшествия

Во Внукове задержали более 20 миллионов насекомых из Великобритании

Сотрудники Россельхознадзора задержали во Внукове свыше двадцати миллионов живых насекомых, которые поступили из Великобритании.
Обновлено в 08:51
Энергетика

Нефть Brent снова не может пробиться к $60 за баррель

Нефть марки Brent проводит торги в плюсе, однако пока не может пробиться к «символической» отметке $60 за баррель, 19 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 10:39
Армия и оружие

Сирийская авиация обстреляла турецкий конвой, есть погибшие

Три гражданских лица погибли при атаке сирийской авиации на турецкий военный конвой в Идлибе.
Обновлено в 10:23
Происшествия

Паломники из Дагестана попали в ДТП в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии автобус с дагестанскими паломниками попал в ДТП, сообщил РИА Новости руководитель махачкалинской компании "Марва-тур" Булат Курбанов.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы и отдохнул на пляже с дочкой

Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.
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Транспорт

Минэкономразвития предлагает отказаться от трассы Москва-Казань

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Шоу-бизнес

Актёр Дуэйн «Скала» Джонсон женился

Шоумен и актёр Дуэйн «Скала» Джонсон связал себя узами брака с певицей Лорен Хашиан.
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Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Чтобы почтить память ледника, организаторы «похорон» установили мемориальную табличку, одобренную местными исследователями и учеными из техасского Университета Райса.
Обновлено в 08:45
Политика

Швейцарские ВВС сопроводили самолет делегации Путина

Швейцарские истребители подлетели к направлявшемуся во Францию самолету, на борту которого находились журналисты кремлевского пула и российская делегация, в том числе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, а также помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:41
Происшествия

В Ульяновской области подросток убил свою семью

В Ульяновской области возбуждено уголовное дело по факту убийства целой семьи. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
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Экономика

Определены крупнейшие должники России

Названы крупнейшие должники России. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
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Авто

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Кому нельзя есть чеснок, рассказали специалисты

Стоит отказаться от чеснока перед хирургическими операциями, а беременным женщинам данный продукт категорически противопоказан - так как может провоцировать выкидыши, предупреждают эксперты.
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В Крыму опробовали способ удалить камни из почек без операции

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Краснодаре завели уголовное дело на «вора в законе»

В Краснодаре Первый отдел по расследованию особо важных дел СКР по Краснодарскому краю расследует уголовное дело в отношении так называемого "вора в законе", сообщили "НК" в пресс-службе ведомства.
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Курентзис поставил условия проведения Дягилевского фестиваля

Теодор Курентзис сообщил журналистам, что готов быть руководителем Дягилевского фестиваля при определенных условиях.
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Политика

В Минпромторге считают запрет на экспорт леса в Китай нецелесообразным

Глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин на прошлой неделе заявил, что Россия может полностью запретить экспорт леса в Китай, если Пекин не подключится к решению проблемы незаконной вырубки лесов в РФ.
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Стало известно, когда рассмотрят ходатайства Мамаева и Кокорина об УДО

Стало известно о том, когда в суде будут рассмотрены ходатайства футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева об условно-досрочном освобождении.
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Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
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Минприроды предложило ввести полную утилизацию товаров и упаковки

Министерство природы России предложило повысить нормы утилизации товаров и упаковки для производителей на 100%.
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