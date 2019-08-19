Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.

с чего всё началось

Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга возле их дома. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Общество Рост рождаемости зафиксировали только в двух регионах РФ за полгода По результатам первого полугодия 2019 года рост рождаемости зафиксирован только в двух регионах России — в Москве (5,9%) и Республике Карачаево-Черкесия (4,7%).

Политика Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата» Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Театры Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Происшествия В Петербурге умерла женщина, выпавшая на ходу из автобуса Женщина, которая в конце июля выпала на ходу из автобуса в Московском районе Санкт-Петербурга, умерла от полученных травм в больнице.

Происшествия Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".

Общество Умер датский миллиардер Ларс Ларсен Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.

Происшествия Генпрокуратура Узбекистана завела новые дела против Гульнары Каримовой Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила новые уголовные дела против Гульнары Каримовой, дочери первого президента страны, о хищении госсредств и заключении сделок вопреки интересам страны, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства.

Политика Запрет американцам на поездки в КНДР продлен до осени 2020 года Ограничения на поездки граждан США в Северную Корею продлеваются до 31 августа 2020 года.

Экономика Сбережения россиян оказались под угрозой быть потраченными Для решения проблемы люди берут кредиты, зачастую необеспеченные, или прибегают к накопленным ранее сбережениям.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету США провели испытания крылатой ракеты наземного базирования, дальность полета которой составляет более 500 км, впервые после выхода страны из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Дагестанские паломники попали в смертельное ДТП в Саудовской Аравии Недалеко от Эр-Рияда автобус с дагестанскими паломниками, направлявшимися из Мекки в Дубай, был протаранен фурой.

Шоу-бизнес Игорь Николаев снял обручальное кольцо Поклонники 59-летнего Игоря Николаева обеспокоены тем, что в последнее время артист не носит обручального кольца.

Происшествия На трассе под Тулой автомобили загорелись после ДТП В Тульской области в результате столкновения загорелись три автомобиля. По предварительным данным, два человека погибли, двое пострадавших.

Происшествия Российский подросток убил пять человек топором В селе под Ульяновском совершено массовое убийство После полудня 18 августа стало известно, что в селе Патрикеево (Ульяновская область) 16-летний подросток зарубил топором всех членов своей семьи и совершил самоубийство.

Политика Швейцарские истребители сопроводили самолет с делегацией Путина На борту Ил-96 находились члены российской делегации, которые направлялись на переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона, в частности, помощник Путина по международным делам Юрий Ушаков и журналисты.

Экономика Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Авто Первый Porsche не смог уйти с молотка из-за шутки аукциониста Первый автомобиль немецкой марки Porsche, представленный компанией в 1939 году, не смогли продать на аукционе.

Происшествия Самую разыскиваемую в Финляндии россиянку задержали в Польше Гражданка РФ Светлана Хютти, состоящая в списке самых разыскиваемых преступников, задержана в Польше.

Происшествия В Саратове мужчину заподозрили в отравлении конфет крысиным ядом В подписи к ролику, взятому с камер наблюдения магазина на улице Тархова, говорилось, что мужчина подсыпал в ячейки с конфетами крысиный яд.

Кино В Калининграде объявили победителей кинофестиваля «Короче» VII российский фестиваль «Короче» прошел с 16 по 18 августа в Калининграде, в конкурсе было представлено 37 фильмов.