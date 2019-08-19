Происшествия
Заслуженный артист РФ Михаил Романов найден мертвым в ПетербургеИзвестия 08:08
Заслуженный артист России, трубач и педагог Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге. Тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга возле их дома. Об этом в понедельник, 19 августа, сообщает телеканал РЕН ТВ.
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Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.Пятый канал05:53
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Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома
КП - Санкт-Петербург10:41
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