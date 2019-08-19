Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось

Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым

Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.
Пятый канал05:53

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Жена музыканта Михаила Романова прокомментировала его самоубийство

РИА Новости19:11

«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа

Пятый канал13:56

Петербургская филармония подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова

ТАСС07:06

Смерть Михаила Романова – большая потеря для искусства

Петербургский дневник10:32

Петербургская филармония поможет похоронить заслуженного артиста России Михаила Романова

78.ru07:35

Филармония Петербурга поможет похоронить заслуженного артиста Росиии

РЕН ТВ07:28

Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

КП - Санкт-Петербург10:41
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Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Общество

В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях

Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Прокуратура признала незаконным дело о покупке лекарств для ребенка

Обновлено в 11:21
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 18:12
Происшествия

В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой

В Ульяновске 16-летний подросток убил семью и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие

Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»

Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 17:06
Авто

LADA Granta получила новую версию Drive Active

«АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA Granta – Drive Active.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»

В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Экономика

QIWI допустил продажу «Рокетбанка»

Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Политика

Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева

Новым владельцем компании Avia Invest, которая взяла в концессию международный аэропорт Кишинева, стал Натаниэль Ротшильд, говорится на сайте авиагавани.
Обновлено в 16:32
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено в 16:33
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Здоровье

Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню

Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Путешествия

Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников

Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Обновлено в 17:08
Общество

Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках

Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия

Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский

Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Культура

Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»

Обновлено в 04:08
Политика

Премьер Дании назвала абсурдной идею Трампа купить Гренландию

Обновлено в 05:52
Политика

Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского формата

В Нормандском формате участвуют представители России, Украины, Франции и Германии.
Обновлено в 00:50
Гаджеты

29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV

Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Религия

Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас

Обновлено в 03:13
Политика

Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией

«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Политика

Twitter запретил рекламу государственных СМИ

Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие

США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты

Обновлено в 15:34
Игры

[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia

Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика

Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности

Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Театры

Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра

Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Игры

Sony купила разработчиков «Человека-паука»

Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 15:12
Происшествия

В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году

Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27
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