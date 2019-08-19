Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось
Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.Пятый канал05:53
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Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома
КП - Санкт-Петербург10:41
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Экономика
Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России
Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Общество
В ГД предложили освобождать водителей от штрафов в некоторых случаях
Депутаты предложили внести поправку в статью 2.6.1 КоАП РФ об административной ответственности собственников транспортных средств, которая подразумевает обязательное размещение данных о штрафах на Едином портале госуслуг.
Обновлено в 18:03
Космос
Как инопланетяне видят Землю в телескопы
Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Происшествия
В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой
В Ульяновске 16-летний подросток убил семью и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено вчера в 07:53
Армия и оружие
Более 128 тысяч военных примут участие в учениях «Центр-2019»
Более 128 тысяч военных из восьми стран примут участие в стратегических учениях "Центр-2019", которые пройдут с 16 по 21 сентября, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
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Авто
LADA Granta получила новую версию Drive Active
«АвтоВАЗ» получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на новую версию LADA Granta – Drive Active.
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
Минфин ответил на сообщения о найденных на свалке «приказах Силуанова»
В Минфине в ответ на запрос РБК прокомментировали сообщения о найденных на свалке под Наро-Фоминском документах ведомства.
Обновлено в 07:29
Экономика
QIWI допустил продажу «Рокетбанка»
Совет директоров компании пришел к выводу, что инвестиционный профиль бизнес-плана «Рокетбанка» несовместим с риск-аппетитом QIWI и поручил специалистам изучить возможность частичной или полной продажи «Рокетбанка».
Обновлено в 14:16
Политика
Член семьи Ротшильдов купил аэропорт Кишинева
Новым владельцем компании Avia Invest, которая взяла в концессию международный аэропорт Кишинева, стал Натаниэль Ротшильд, говорится на сайте авиагавани.
Обновлено в 16:32
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Здоровье
Американка перепутала беременность с камнями в почках и родила тройню
Даннет Глитц из Южной Дакоты не догадывалась о том, что скоро станет матерью, пока не обратилась к врачу по поводу камней в почках.
Обновлено в 02:40
Путешествия
Названы приметы, в которые верит больше всего путешественников
Специалисты сервиса опросили 1 500 пользователей, выяснив, в какие приметы они верят, отправляясь в поездку.
Обновлено в 17:08
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Уволен замешанный в гибели афроамериканца нью-йоркский полицейский
Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий приём.
Обновлено в 15:34
Культура
Более 30 брянцев отправились на фестиваль «Таврида-АРТ»
Обновлено в 04:08
Политика
Путин и Макрон обсудят во Франции развитие нормандского формата
В Нормандском формате участвуют представители России, Украины, Франции и Германии.
Обновлено в 00:50
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Религия
Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 03:13
Политика
Суд признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией
«16 августа 2019 года вступило в законную силу решение Верховного суда Республики Коми о признании межрегионального общественного объединения «Союз славянских сил Руси» (другие наименования «Союз Советских Социалистических Республик», «СССР») экстремистской организацией», — говорится в сообщении и уточняется, что отныне ее деятельность запрещена на территории РФ.
Обновлено в 09:15
Политика
Twitter запретил рекламу государственных СМИ
Социальная сеть Twitter ввела запрет на публикацию рекламы государственных СМИ на своей платформе, сообщается в опубликованном на сайте компании заявлении.
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика
Пушков прокомментировал слова посла Украины о потере государственности
Российский сенатор Алексей Пушков оценил слова постпреда Украины при Совете Европы Дмитрия Кулебы о том, что страна лишается ключевых признаков государства.
Обновлено вчера в 09:55
Театры
Сергея Пускепалиса представили труппе Волковского театра
Новый художественный руководитель Волковского театра представлен театральной труппе.
Обновлено в 08:44
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Компания Sony объявила о покупке Insomniac Games. Разработчики станут внутренней студией SIE Worldwide Studios.
Обновлено в 15:12
Происшествия
В Бостоне установили памятник жертвам теракта в 2013 году
Жертвами теракта стали три человека, более 260 получили ранения Памятник жертвам теракта, произошедшего на финише Бостонского марафона 15 апреля 2013 года, установлен в понедельник в центре Бостона, передает Associated Press.
Обновлено в 18:27