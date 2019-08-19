Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.

с чего всё началось

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

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