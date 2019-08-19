Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось
Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.Пятый канал05:53
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Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома
КП - Санкт-Петербург10:41
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Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в Армении
Самолет авиакомпании «Победа» совершил жесткую посадку в аэропорту Ширак в армянском городе Гюмри, сообщается на странице Комитета по гражданской авиации Армении в Facebook.
Обновлено в 15:28
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
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Происшествия
Более 20 млн насекомых из Великобритании задержали во Внуково
Россельхознадзор задержал в аэропорту Внуково большую партию насекомых. Об этом сообщает агентство "Москва".
Обновлено в 13:16
Общество
Составлен рейтинг самых тихих городов России
Обновлено в 02:32
Авто
BMW M2 CS дебютирует в сентябре на автосалоне в Лос-Анджелесе
На автосалоне в Лос-Анджелесе состоится официальная премьера BMW M2 CS.
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Политика
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Гибралтар отклонил просьбу США продлить задержание иранского танкера Grace1, сославшись на различия в американских и европейских санкциях против Ирана.
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Общество
Новый вид грибов обнаружили в Каталонии
Каталонские микологи обнаружили новый вид грибов, прорастающих в основном на песке.
Обновлено в 15:04
Общество
Почти половина жителей РФ никогда не играла в видеоигры
Около половины жителей России (48%) никогда не играли в видеоигры (48%). Играют в видеоигры 19%, перестали — 33% опрошенных.
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Происшествия
В Ульяновской области подросток убил всю семью и покончил с собой
Источник проинформировал о подростке, который в Ульяновской области убил всех членов своей семьи, а затем совершил самоубийство.
Обновлено вчера в 06:23
Футбол
Виктор Гончаренко: «ЦСКА выглядел предпочтительнее „Спартака“»
Обновлено в 15:23
Происшествия
Против Гульнары Каримовой возбудили новые уголовные дела
«Генеральной прокуратурой Республики Узбекистан возбуждены уголовные дела в отношении Г.Каримовой по фактам хищения государственных средств и заключения сделок вопреки интересам Республики Узбекистан, а также завладения путем вымогательства чужого имущества в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:00
Происшествия
В США опубликовали доклад разведки об аварии на Чернобыльской АЭС
Национальный архив безопасности в США опубликовал первый отчет об аварии на Чернобыльской АЭС, который рассекретили в 2011 году.
Обновлено вчера в 19:41
Экономика
России дали «год-полтора» до кризиса
Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Футбол
«Спартак» опубликовал фото из раздевалки после победы над ЦСКА
«Спартак» обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 6-го тура РПЛ.
Обновлено в 16:27
Происшествия
В Ульяновске число отравившихся подсолнечным маслом увеличилось до 11
Пострадавшие от употребления подсолнечного масла кустарного производства продолжают поступать в медицинские учреждения Ульяновска.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский призвал Нетаньяху признать Голодомор геноцидом
Массовый голод 1932—1933 годов в Украинской ССР актом геноцида признали 19 государств. МИД России назвал Голодомор общей трагедией СССР.
Обновлено в 06:52
Общество
Роскомнадзор запретил статью «Медузы» о наркотиках
Эксперты МВД России установили, что названия подразделов опубликованной 8 августа статьи «сформулированы таким образом, что формируют у целевой аудитории положительное отношение к наркотикам», — говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:45
Игры
Sony купила разработчиков «Человека-паука»
Обновлено в 15:12
Армия и оружие
Сирийская армия преградила путь вторгшимся в страну турецким войскам
Сирийские войска заняли все фермы к западу от города Хан-Шейхун в провинции Идлиб, преградив путь вторгшейся в страну турецкой группировке и отрезав ее от отрядов оппозиции, которую она намеревалась поддержать.
Обновлено в 11:52
Политика
Плата за брекзит
Британия столкнется с транспортным коллапсом в портах, нехваткой лекарств, топлива и продуктов питания, если она покинет Европейский Союз без заключенной с Брюсселем сделки 31 октября, говорится в конфиденциальном документе британского правительства под кодовым названием "Операция овсянка", который оказался в распоряжении лондонской газеты "Санди таймс".
Обновлено в 16:11
Происшествия
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус
В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Армия и оружие
США провели пуск запрещенной ДРСМД ракеты
Обновлено в 15:34
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено в 14:21
Автоспорт
Алонсо выступит на «Дакаре-2020»
Двукратный чемпион мира в «Формуле-1» Фернандо Алонсо в следующем году выступит в престижном ралли «Дакар».
Обновлено в 09:53
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Экономика
Реальные доходы россиян снова упали
В первом полугодии 2019 года реальные располагаемые денежные доходы россиян снизились на 1,3%. Об этом сообщается на сайте Счетной палаты.
Обновлено в 04:18
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17