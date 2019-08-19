Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.

с чего всё началось

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

Политика На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.

Происшествия Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.

Армия и оружие Польша оценила идею передислокации войск США из Германии Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.

Происшествия В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.

Происшествия В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.

Политика Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата» Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.

Общество В Исландии официально похоронили ледник Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.

Баскетбол У Блатта диагностировали рассеянный склероз Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.

Происшествия Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.

Политика Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.

Шоу-бизнес Брэдли Купер отрастил усы и отдохнул на пляже с дочкой Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.

Происшествия Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.

Религия Православные христиане отмечают Яблочный Спас Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.

Политика Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой» Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».

Происшествия В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.

Футбол Спартак — ЦСКА 2:1 В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет.

Гаджеты 165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.

Футбол Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом» Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.

Политика Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.

Шоу-бизнес Алсу подчеркнула фигуру силуэтным платьем от молодого дизайнера На снимке, которым Алсу поделилась в соцсети, она позирует в силуэтном черном платье с закрытым верхом.

Общество Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".

Политика «Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года «Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.

Армия и оружие США испытали запрещенную ДРСМД ракету В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Общество Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.