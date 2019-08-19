Происшествия
В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30
Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось
Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.Пятый канал05:53
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Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома
КП - Санкт-Петербург10:41
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Политика
В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху
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Игры
Minecraft получит RTX-трассировку лучей
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Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
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Происшествия
Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
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Армия и оружие
Польша оценила идею передислокации войск США из Германии
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес
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Обновлено в 04:38
Происшествия
В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом
Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия
В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус
В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Политика
Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»
Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Общество
В Исландии официально похоронили ледник
Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Происшествия
Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи
Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес
Брэдли Купер отрастил усы и отдохнул на пляже с дочкой
Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Здоровье
«У меня обнаружили рак»: 5 ценных советов, что делать в такой ситуации
Публикуем пять ценных советов, которые помогут правильно действовать при обнаружении рака.
Обновлено в 10:46
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском
Обновлено вчера в 18:35
Политика
Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»
Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Происшествия
В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках
Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет.
Обновлено в 14:42
Гаджеты
165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ
Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.
Обновлено в 06:50
Футбол
Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»
Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Политика
Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах
Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес
Алсу подчеркнула фигуру силуэтным платьем от молодого дизайнера
На снимке, которым Алсу поделилась в соцсети, она позирует в силуэтном черном платье с закрытым верхом.
Обновлено в 13:15
Общество
Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах
Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Политика
«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года
«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Экономика
Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%
Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Обновлено в 09:30