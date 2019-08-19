Происшествия

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил РомановРИА Новости 07:30

Заслуженный артист России, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Санкт-Петербурге, сообщили его коллеги. Как отмечает Пятый канал, тело 68-летнего мужчины обнаружила его супруга. По предварительным данным, он покончил с собой.
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с чего всё началось

Доцент петербургской консерватории Римского-Корсакова найден мертвым

Доцент петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова, Заслуженный артист РФ, музыкант Михаил Романов найден мертвым в Петербурге. Тело 68-летнего мужчины под окнами квартиры на тротуаре обнаружила его супруга.
Пятый канал05:53

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«Совершенно не ожидала» —супруга трубача Романова о смерти своего мужа

Пятый канал13:56

Умер Михаил Романов: Тело заслуженного артиста РФ нашли под окнами его дома

КП - Санкт-Петербург10:41

Петербургская филармония подтвердила смерть заслуженного артиста РФ Михаила Романова

ТАСС07:06

В Петербурге покончил с собой заслуженный артист России Михаил Романов

РИА Новости07:30

Петербургская филармония поможет похоронить заслуженного артиста России Михаила Романова

78.ru07:35

Филармония Петербурга поможет похоронить заслуженного артиста Росиии

РЕН ТВ07:28

Смерть Михаила Романова – большая потеря для искусства

Петербургский дневник10:32
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Политика

В офисе Зеленского ответили на критику жены Нетаньяху

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Игры

Minecraft получит RTX-трассировку лучей

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Политика

На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту

Херсонский городской суд удовлетворил апелляцию прокуратуры об аресте украинского танкера "Мрия", который украинские власти обвиняют в поставках топлива в Крым.
Обновлено в 12:27
Происшествия

Роналду признался в даче взятки Майорге, которая обвинила его в изнасиловании

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду признал, что в 2010 году дал взятку американской модели Кэтрин Майорге.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Польша оценила идею передислокации войск США из Германии

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович высказался об идее передислокации американских войск из Германии на территорию Польши.
Обновлено в 13:54
Шоу-бизнес

«Татушка» Лена Катина разводится с мужем-иностранцем после 6 лет брака

О расставании рассказали друзья пары. 34-летняя экс-участница группы «Тату» Лена Катина разводится с мужем-словенцем, сообщает «СтарХит» .
Обновлено в 04:38
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в отравлении конфет крысиным ядом

Саратовская полиция проверяет сообщение о том, что мужчина посыпал конфеты на прилавке одного из магазинов крысиным ядом, подозреваемый задержан, сообщила РИА Новости в понедельник начальник пресс-службы областного главка МВД Анастасия Захарова.
Обновлено в 13:47
Происшествия

В Ленобласти КамАЗ врезался в пассажирский автобус

В городе Сертолово Ленинградской области произошло ДТП с с пассажирским автобусом и КамАЗом.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин рассказал о желаемых результатах встреч «нормандского формата»

Президент России Владимир Путин заявил, что любая встреча в «нормандском формате» должна приводить к нормальным результатам.
Обновлено в 12:04
Общество

В Исландии официально похоронили ледник

Ледник Ок объявили «погибшим» в 2014 году: уже тогда он достаточно истончился, чтобы постепенно разрушаться.
Обновлено в 08:45
Баскетбол

У Блатта диагностировали рассеянный склероз

Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Происшествия

Школьника из Ульяновска похоронят отдельно от убитой семьи

Похороны членов семьи, предположительно убитых подростком в селе Патрикеево Ульяновской области, пройдут во вторник, 20 августа.
Обновлено в 10:00
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве

Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено в 13:18
Шоу-бизнес

Брэдли Купер отрастил усы и отдохнул на пляже с дочкой

Legion-Media Брэдли Купер и Лея провели время на пляже в компании друзей актера.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков

Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Здоровье

«У меня обнаружили рак»: 5 ценных советов, что делать в такой ситуации

Публикуем пять ценных советов, которые помогут правильно действовать при обнаружении рака.
Обновлено в 10:46
Религия

Православные христиане отмечают Яблочный Спас

Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Политика

Сторонник Зеленского назвал журналистку «тупой овцой»

Будущий нардеп от партии «Слуга народа» Максим Бужанский оскорбил журналистку издания «Новое Время» Ольгу Духнич, назвав ее «тупой овцой».
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Москве задержали вооруженных мужчин в париках и медицинских масках

Сотрудники Росгвардии задержали в Москве двух вооруженных мужчин в париках и медицинских масках, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 14:35
Футбол

Спартак — ЦСКА 2:1

В матче Спартак - ЦСКА на стадионе "Открытие Арена", который проходит сегодня, 19 августа, наконец-то был открыт счет.
Обновлено в 14:42
Гаджеты

165 Гц и вогнутый дисплей: представлен монитор ASUS TUF Gaming VG27VQ

Компания ASUS представила в продуктовом семействе TUF Gaming монитор VG27VQ, построенный на матрице VA размером 27 дюймов по диагонали.
Обновлено в 06:50
Футбол

Матюнин признал свою ошибку в судействе матча «Зенита» с «Ахматом»

Алексей Матюнин, главный арбитр матча «Зенит»-«Ахмат», который завершился на «Газпром Арене» в субботу, 17 августа, со счётом 0:0, признался, что следовало засчитать гол Эмилиано Ригони в ворота команды из Грозного.
Обновлено в 13:44
Политика

Трамп обвинил Google в манипуляциях в пользу Клинтон на выборах

Google своими манипуляциями добавил от 2,6 млн до 16 млн голосов Хиллари Клинтон в 2016 году.
Обновлено в 14:56
Шоу-бизнес

Алсу подчеркнула фигуру силуэтным платьем от молодого дизайнера

На снимке, которым Алсу поделилась в соцсети, она позирует в силуэтном черном платье с закрытым верхом.
Обновлено в 13:15
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Профильные ведомства рекомендуют ограничить использование мобильных телефонов на уроках, а при входе в образовательную организацию переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено в 01:39
Политика

«Укртрансгаз» объявил о запуске импорта газа из Румынии с 2020 года

«Укртрансгаз» согласовал с другими странами возможности реверсных поставок газа из Румынии и планирует запустить новый маршрут импорта топлива на Украину с января 2020 года, заявили в пресс-службе компании.
Обновлено в 13:04
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Общество

Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян

Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Экономика

Росстат: реальная зарплата в России в июле выросла на 3,5%

Реальная начисленная заработная плата в России в июле 2019 года сократилась на 7,2%, а по сравнению с июлем 2018 года — выросла на 3,5%. Такие данные приводятся в новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».
Обновлено в 09:30
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