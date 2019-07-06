Политика

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводниковВедомости 05:57

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море, 6 июля были похоронены на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, передает «Интерфакс».
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В Санкт-Петербурге похоронили 14 морских офицеров, погибших 1 июля

REGNUM07:41

Погибших подводников похоронили в Петербурге рядом с экипажем «Курска»

Росбалт06:04

В Петербурге завершились похороны погибших подводников

Петербургский дневник07:26

В Петербурге похоронили погибших в Баренцевом море подводников

РИА Новости07:16

«Мы замолкаем, глядя в небеса». На Серафимовском кладбище похоронили погибших в Арктике подводников

Фонтанка.Ру06:02

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили в Петербурге

ТАСС04:03

Погибших в Баренцевом море подводников похоронили рядом с моряками «Курска»

Коммерсантъ Санкт-Петербург06:00
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Происшествия

Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Калифорнии произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение

Как отмечает Los Angeles Times, прошедшее землетрясение является сильнейшим в Южной Калифорнии с 1994 года.
Обновлено 04 июля в 16:04
Футбол

«Спартак» объявил об уходе Сальваторе Боккетти

Обновлено в 07:43
Происшествия

ВСУ обстреляли православный храм в Донбассе

В ночь с 5 на 6 июля зажигательный снаряд, выпущенный ВСУ, пробил крышу Свято-Спиридоновского храма в селе Коминтерново в Донбассе.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Москве на Варшавском шоссе столкнулись трамвай и легковушка

Трамвай и легковой автомобиль столкнулись на Варшавском шоссе в Москве, пострадали три человека, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 07:32
Общество

Умер режиссер Владимир Двинский

Обновлено в 06:32
Футбол

«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России

В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия

В Якутии обнаружили несколько фрагментов ракеты-носителя «Союз-2»

Обновлено в 06:27
Политика

Зеленский назвал единственное решение проблемы «Северного потока-2»

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что существует единственное решение проблемы трубопровода «Северный поток-2» в пользу Киева.
Обновлено в 07:28
Происшествия

Украденные миллионы кассирши Хайруллиной пропали

Напомним, 27 мая Луиза Хайруллина вынесла из банка в городе Салават, где работала кассиром, по разным данным, от 20 до 25 миллионов рублей и скрылась вместе с мужем и двумя несовершеннолетними детьми.
Обновлено вчера в 05:43
Общество

В России намерены создать конкурента «Википедии»

В России готовятся создать конкурента интернет-энциклопедии «Википедия». Об этом сообщает РБК в субботу, 6 июля.
Обновлено вчера в 20:26
Политика

Спецаппаратуру нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда

Польский паспорт нашли у задержанного за госизмену помощника полпреда в Уральском федеральном округе Александра Воробьёва.
Обновлено вчера в 09:31
Происшествия

В Москве проходят одиночные пикеты в поддержку сестер Хачатурян

Обновлено в 07:30
Энергетика

Поставки нефти по «Дружбе» снова остановили

Предполагается, что нефть смешивается с хранящимся в резервуарах загрязненным сырьем из старых партий на территории Польши 19 апреля Белоруссия сообщила, что в нефтепровод «Дружба» поступила некачественная российская нефть.
Обновлено вчера в 18:15
Общество

В КНДР обвинили освобождённого австралийского студента в шпионаже

Обновлено в 06:41
Футбол

Александр Григорян: «Хосонов, Кашчелан и Галиулин не попадают в число игроков, которых будем заявлять»

Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян рассказал о трансферной кампании клуба и прокомментировал информацию о том, что за новичка РПЛ на правах аренды будет выступать полузащитник Хетаг Хосонов, о чем накануне сообщила пресс-служба ЦСКА.
Обновлено в 08:00
Общество

Никаких пенсий: ПФР оставил без пенсии десятки тысяч россиян

Как сообщают СМИ, только за минувший год Пенсионный фонд России отказался засчитать часть пенсии 170 500 гражданам России.
Обновлено вчера в 06:19
Происшествия

Полиция задержала истязавшего жену и дочь петербуржца

Полиция задержала мужчину, который подозревается в регулярном избиении супруги и дочери, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Камера запечатлела момент падения такси в реку в Москве

Опубликованы кадры с камеры наблюдения, запечатлевшей момент падения легкового автомобиля в реку Яузу, произошедшего утром в субботу, 6 июля.
Обновлено в 06:33
Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
Обновлено в 03:00
Экономика

Стратегия развития Минэкономразвития: Вклад туризма в показатель российского ВВП должен увеличиться почти вдвое

Через 15 лет, согласно планам, россияне должны путешествовать по стране в два раза чаще, а страна - войти в топ-10 направлений, по версии Всемирной туристской организации при ООН. для развития внутреннего туризма авторы документа предлагают стимулировать гостей посещать территории с развитой, но недостаточно загруженной инфраструктурой, например, - в низкий сезон.
Обновлено в 06:30
Политика

Глава Калмыкии выдвинет в сенаторы капитана команды КВН «Сборная РУДН»

Обновлено в 00:00
Футбол

«Атлетико» обвинил «Барселону» и футболиста Гризманна в неуважении

«Атлетико» отреагировал отрицательно, поскольку «Барселона» и игрок не уважают ни наш клуб, ни наших болельщиков.
Обновлено вчера в 15:19
Политика

Зеленский назначил главу Львовской области

Украинский лидер Владимир Зеленский назначил главу Львовской области. Данный указ выложен на сайте главы государства.
Обновлено в 06:26
Футбол

Агент Нойера не исключил уход голкипера из «Баварии»

Агент вратаря «Баварии» Мануэля Нойера оценил перспективы дальнейшего пребывания голкипера в клубе.
Обновлено в 06:59
Музыка

Клип Реввы за сутки набрал больше 3,6 млн просмотров

5 июля артист опубликовал на Youtube новый клип на песню «Алкоголичка». За сутки видео посмотрело уже более 3 млн человек.
Обновлено в 06:17
Космос

В Тибете пойман мощнейший сигнал из Крабовидной туманности

В ходе эксперимента Крабовидная туманность наблюдалась с использованием различных типов электромагнитных волн, включая радио и оптические волны, рентгеновские лучи и гамма-лучи.
Обновлено вчера в 10:10
Происшествия

В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX

Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Происшествия

Спасение пассажиров затонувшего в Черном море катера сняли на видео

Очевидцы ЧП у поселка Джубга в Черном море сняли на видео спасение пассажиров перевернувшегося катера "Атолл".
Обновлено в 08:15
Спорт

Путин пожелал удачи участникам международного ралли «Шелковый путь»

Путин пожелал удачи участникам международного ралли, а зрителям — позитивных и ярких эмоций.
Обновлено в 07:56
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