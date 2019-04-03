Происшествия

В Петербурге почтили память погибших во время теракта в метроДиалог 10:20

В среду, 3 апреля, в Петербурге почтили память погибших во время теракта в городской подземке. В 2017 году между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт» в вагоне поезда взорвалась бомба.
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Возле «Технологического института» почтили память погибших в теракте. У вестибюля снова гора цветов

Фонтанка.Ру11:37

Память погибших во время теракта в петербургском метро хотят увековечить

Вести.Ru01 апреля в 08:42

Беглов возложил букет роз к мемориалу в память о погибших при теракте

Gazeta.SPb08:29

Беглов пообщался с родственниками жертв теракта в метро

Мойка7808:56

На здании вестибюля станции «Технологический институт» установят памятный знак о погибших в теракте

Петербургский дневник08:10

В Ленинградской области вспоминают жертв теракта в петербургском метро

Ivbg.ru06:42

Жертв двойного теракта в 2010 году вспоминают сегодня в Кизляре

РИА Дагестан01 апреля в 03:54
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Общество

Роструд напомнил о девяти выходных днях в майские праздники

«Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», — рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.
Обновлено в 06:39
Политика

В Венесуэле сообщили о начале уголовного процесса над Гуаидо

Глава комиссии по вопросам права Национального учредительного собрания Хулио Гарсия Серпа сообщил в эфире венесуэльского телевидения о начале уголовного процесса надо объявившим себя временным президентом Хуаном Гуаидо.
Обновлено в 21:42
Экономика

«Сухой» отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Компания «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) сообщила об отказе поставки 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 для авиакомпании Adria Airways из Словении.
Обновлено в 10:44
Экономика

В правительстве собрались ввести пять новых налогов

Ранее, 26 марта, глава российского правительства Дмитрий Медведев заявил, что в ближайшие шесть лет фискальная нагрузка в России не должна измениться, а внесение соответствующих неналоговых платежей в Налоговый кодекс никоим образом не отразится на россиянах и российском бизнесе.
Обновлено вчера в 05:30
Политика

В МИД Финляндии прокомментировали возможность вступления в НАТО

В вопросе безопасности страна оставляет за собой право присоединиться к НАТО, пояснила РИА Новости представитель министерства иностранных дел Финляндии Сари Раутио.
Обновлено в 20:24
Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Армия и оружие

США поставили Турцию перед выбором между НАТО и российскими С-400

Вице-президент США Майк Пенс выразил свою обеспокоенность тем, что Турция приобрела российскую систему противовоздушной обороны С-400.
Обновлено в 16:05
Происшествия

Карлоса Гона повторно арестовали в Японии

Бывший глава франко-японского автомобильного альянса Renault–Nissan–Mitsubishi Карлос Гон вновь арестован в Японии в связи с новыми подозрениями в финансовых махинациях.
Обновлено в 21:08
Происшествия

Источники назвали новую версию катастрофы Boeing в Эфиопии

21 марта сообщалось, что у авиакомпании был тренажер для отработки полетов на самолете Boeing 737 Max 8, однако пилот лайнера, потерпевшего крушение, никогда не тренировался на нем.
Обновлено в 21:19
Шоу-бизнес

Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина

Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.
Обновлено в 06:03
Политика

На Украине декоммунизировали черный хлеб

Обновлено в 13:57
Общество

Сенатор призвал россиян уйти от звездных стандартов в вопросах обуви

Глава комитета Совета Федерации по соцполитике Валерий Рязанский прокомментировал данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону.
Обновлено в 09:46
Армия и оружие

Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»

В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Общество

Поступил иск: на Скабееву и Попова подали в суд

Экс-адвокат требует от Скабеевой и Попова опровергнуть порочащие честь и достоинство сведения, а от ВГТРК — распространить эти опровержения в течение десяти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу.
Обновлено в 09:48
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Происшествия

Жительница Нижнего Новгорода получила 19 лет за убийство своих детей

Обновлено в 11:02
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

Обновлено в 08:18
Наука

Найдена новая функция белков ядерной ламины

Известно, что ламины отвечают за организацию ядерного материала – хроматина, внутри ядра, и мутации в белках ядерной ламины могут приводить к тяжелым патологиям, например, к прогерии, болезни ускоренного старения.
Обновлено в 04:59
Политика

Порошенко согласился провести дебаты с Зеленским на стадионе

Президент Украины Петр Порошенко принял предложение лидера президентской гонки на Украине и шоумена Владимира Зеленского провести дебаты на киевском стадионе "Олимпийский".
Обновлено в 21:43
Финансы

Эксперты рассказали, чего не стоит делать, если хочешь взять кредит

В "Тинькофф банке" рекомендуют ограничить число банков для отправления заявки на кредит, чтобы у кредитной организации не сложилось впечатления, что у потенциального заемщика финансовые трудности и возвращать долг по кредиту в срок он не сможет.
Обновлено в 20:45
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Единоборства

UFC отреагировал на конфликт Конора и Хабиба

Обновлено в 18:17
Политика

В Венесуэле рассказали о поставках медикаментов из России и Китая

Министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо в эфире телеканала Venezolana de Television заявил, что венесуэльские власти договорились с Россией и Китаем о поставках медикаментов до конца года, "Мы планируем, что будем получать из Россия и Китая в среднем 99 контейнеров ежемесячно", — цитирует ТАСС Альварардо.
Обновлено в 18:45
Энергетика

Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост

Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Армия и оружие

За аварию «Адмирала Эссена» расплатились месячным довольствием

Суды решили, что ЧП произошло из-за неосторожности командира, за которую он может ответить только своим месячным довольствием.
Обновлено в 18:16
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
Обновлено в 05:01
Армия и оружие

Журнал Минобороны написал о военных с супергеройскими способностями

Полковник запаса Николай Поросков, написавший статью «Суперсолдат для войн будущего», сообщил, что российские спецназовцы использовали «боевые методики парапсихологии» в Чечне.
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес

Екатерина Варнава рассказала о комплексах из-за лишнего веса

Известная российская артистка Екатерина Варнава, впечатляющая многих своей стройной фигурой, рассказала в одном из интервью, как страдала от комплексов из-за лишнего веса.
Обновлено в 13:16
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено в 17:05
Армия и оружие

Британские истребители сопроводили российские бомбардировщики Ту-160

Обновлено в 12:19
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