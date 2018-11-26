Происшествия

В торгово-офисном здании в Петербурге произошёл пожар
RT на русском
08:28

В торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге произошло возгорание на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском08:28

Подробнее о событии

Один человек пострадал на пожаре в торгово-офисном здании в центре Петербурга

ТАСС08:59

При пожаре в доходном доме Ставровской в Петербурге пострадал один человек

78.ru08:56

К тушению пожара на Петроградской привлечено 28 пожарных машин

Невские Новости08:20

В больницу доставили одного пострадавшего при пожаре на Большом. Открытое горение уже ликвидировано

Фонтанка.Ру09:00

Спасатели сообщили о локализации пожара на Петроградской стороне

Петербургский дневник08:51

В Петербурге понизили ранг пожара в магазине

РИА Новости09:03

Пожар на Петроградке тушили 28 единиц техники и 130 человек личного состава

Piter.tv08:53
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Происшествия

Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста

Обновлено в 08:59
Происшествия

В Саратовской области пять человек погибли от отравления угарным газом

Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:49
Происшествия

На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным

Камчатские власти уволили чиновницу, которая сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным.
Обновлено в 08:45
Происшествия

В Москве дорожный конфликт у храма закончился стрельбой

Дорожный конфликт двух водителей у храма святого Алексия Московского на востоке Москвы закончился стрельбой, предположительно, из газового пистолета, полиция ведет поиск стрелявшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 09:02
Происшествия

При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека

В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 08:09
Происшествия

В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро

В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:01
Происшествия

Спасший из пожара брата и сестёр мальчик получил гражданство России

Спасший из горящего дома в Рязанской области трёх сестер и брата девятилетний Максим Богдан получил российское гражданство.
Обновлено в 08:41
Происшествия

В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР

В Красноярском крае арестован заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России Алексей Трофимов.
Обновлено в 08:30
Происшествия

Тело женщины нашли возле стройки в Ступино

Труп женщины с ремнем на шее и ранами на теле обнаружили под строительным мусором в городском округе Ступино.
Обновлено в 08:20
Происшествия

Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек

Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 07:31
Происшествия

В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов

Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку

Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 08:16
Происшествия

Тела шести человек обнаружили в доме на западе Японии

Полиция в Японии нашла тела шести человек в жилом доме в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило агентств Kyodo.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Кронштадте пьяная мать выгнала ребенка на мороз без куртки и обуви

Полицейские Санкт-Петербурга и попечительские органы проводят проверку, после того как мать выгнала восьмилетнего сына на мороз без куртки и обуви в воспитательных целях.
Обновлено в 06:40
Происшествия

Закрыты станция «Владимирская» и переход на «Достоевскую»

«С 16:09 «Владимирская» и переход на станцию «Достоевская» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета», - подтвердили информацию в метрополитене.
Обновлено в 08:54
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