Происшествия
В торгово-офисном здании в Петербурге произошёл пожар
В торгово-офисном здании в Петербурге произошёл пожарRT на русском08:28
В торгово-офисном здании в Санкт-Петербурге произошло возгорание на втором этаже. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
RT на русском08:28
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Происшествия
Суд выпустил рэпера Хаски из-под ареста
Обновлено в 08:59
Происшествия
В Саратовской области пять человек погибли от отравления угарным газом
Семья из пяти человек, включая троих детей, погибла, предположительно, от отравления угарным газом, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
Обновлено в 08:49
Происшествия
На Камчатке уволили чиновницу, сравнившую пенсионера с животным
Камчатские власти уволили чиновницу, которая сравнила пришедшего к зданию регионального правительства вооруженного пенсионера с животным.
Обновлено в 08:45
Происшествия
В Москве дорожный конфликт у храма закончился стрельбой
Дорожный конфликт двух водителей у храма святого Алексия Московского на востоке Москвы закончился стрельбой, предположительно, из газового пистолета, полиция ведет поиск стрелявшего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
Обновлено в 09:02
Происшествия
При крушении военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека
В результате крушения военного вертолёта в Стамбуле погибли четыре человека, сообщает телеканал NTV.
Обновлено в 08:09
Происшествия
В Москве у бизнесмена угнали велосипед за четыре тысячи евро
В Москве у предпринимателя угнали велосипед за четыре тысячи евро (примерно 300 тысяч рублей), сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:01
Происшествия
Спасший из пожара брата и сестёр мальчик получил гражданство России
Спасший из горящего дома в Рязанской области трёх сестер и брата девятилетний Максим Богдан получил российское гражданство.
Обновлено в 08:41
Происшествия
В Красноярском крае арестован замглавы отделения ПФР
В Красноярском крае арестован заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда России Алексей Трофимов.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Тело женщины нашли возле стройки в Ступино
Труп женщины с ремнем на шее и ранами на теле обнаружили под строительным мусором в городском округе Ступино.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Число пострадавших при землетрясении в Иране достигло 716 человек
Число пострадавших в результате землетрясения в провинции Керманшах на западе Ирана увеличилось до 716 человек, передает Mehr.
Обновлено в 07:31
Происшествия
В Петербурге суд приговорил к семи годам вербовщика террористов
Выездная коллегия Московского окружного военного суда в Санкт-Петербурге приговорила Атабека Рустамова к семи годам колонии общего режима за вербовку террористов и пропаганду идей радикального ислама через мобильный мессенджер WhatsApp, сообщает в понедельник объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Псковской области автомобиль въехал в автобусную остановку
Автомобиль "УАЗ" въехал в автобусную остановку в Псковской области и скрылся с места ДТП, трое детей госпитализированы, сообщил журналистам представитель ГИБДД РФ.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Тела шести человек обнаружили в доме на западе Японии
Полиция в Японии нашла тела шести человек в жилом доме в префектуре Миядзаки. Об этом сообщило агентств Kyodo.
Обновлено в 08:39
Происшествия
В Кронштадте пьяная мать выгнала ребенка на мороз без куртки и обуви
Полицейские Санкт-Петербурга и попечительские органы проводят проверку, после того как мать выгнала восьмилетнего сына на мороз без куртки и обуви в воспитательных целях.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Закрыты станция «Владимирская» и переход на «Достоевскую»
«С 16:09 «Владимирская» и переход на станцию «Достоевская» закрыты в связи с обнаружением бесхозного предмета», - подтвердили информацию в метрополитене.
Обновлено в 08:54