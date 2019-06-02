Политика
В Петербурге оборонный завод перешел на четырехдневную рабочую неделюGazeta.SPb вчера в 18:20
Сообщается, что заработная плата рабочих завода при этом может снизиться на 20%. О том, что в Санкт-Петербурге с 1 июня сотрудников предприятия «Техприбор» перевели на четырехдневную рабочую неделю, рассказали в Фонтанке. В администрации завода заявляют, что вынужденная мера – временна.
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Сотрудники завода «Техприбор» в Петербурге будут работать четыре дня в неделю
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