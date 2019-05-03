Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.
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В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

РИА Новости09:05

В Неве нашли тело утонувшей туристки из Китая

78.ru08:12

Упавшую в Неву китаянку отнесло к Дворцовому мосту. Спасатели подняли на берег тело

Фонтанка.Ру08:50

Спасатели нашли тело утонувшей в Неве китайской туристки

Мойка7808:36

Из Невы достали тело туристки из Китая

Gazeta.SPb08:24

Спасатели нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая

ТАСС09:03

В Неве обнаружили труп утонувшей китайской туристки

Петербургский дневник08:28
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Политика

В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму

Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Политика

Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле

Президент США Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия, по его мнению, не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а стремится лишь к позитивному развитию событий в этой стране.
Обновлено в 14:54
Политика

В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Армия и оружие

Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия

Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия

В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы

В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено в 14:31
Политика

На Украине придумали способ увеличить численность армии

Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество

Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая

Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес

Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы

Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Кино

Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого

Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Шоу-бизнес

Шеф-редактора проекта «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом

Обновлено в 14:32
Общество

Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках

Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25
Происшествия

На Кубани пять человек погибли в ДТП

ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Хоккей

Кузнецов — о критике Черри: клоун, который и существует, чтобы народ смешить

Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал об адаптации в команде после переезда из-за океана.
Обновлено в 12:44
Политика

Порошенко уволил начальника президентской охраны

Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Наука

Древняя стела подтвердила существование библейского царя

Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено в 09:19
Политика

В МИД отреагировали на идею заменить «Бессмертный полк» на Украине

Обновлено в 10:16
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии

Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика

Глава МВФ пообещала поддерживать Украину

Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард созвонилась с действующим украинским президентом Петром Порошенко в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Чемезов заявил о готовности России поставить Турции Су-57

Обновлено в 10:29
Энергетика

Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России

«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены

Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру

Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Происшествия

Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве

Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Происшествия

Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес

В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске

Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности

Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Общество

Гроза ожидается в Москве в воскресенье

Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес

Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт

2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико

Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03
Главное