Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.
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Политика
В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму
Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.
Обновлено в 08:32
Политика
Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле
Президент США Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия, по его мнению, не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а стремится лишь к позитивному развитию событий в этой стране.
Обновлено в 14:54
Политика
В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:58
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Происшествия
В Оренбургской области шесть жилых домов загорелись из-за пала травы
В Орске Оренбургской области из-за пала травы произошло возгорание шести частных домов.
Обновлено в 14:31
Политика
На Украине придумали способ увеличить численность армии
Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая
Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".
Обновлено в 15:04
Шоу-бизнес
Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы
Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.
Обновлено в 13:59
Кино
Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого
Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.
Обновлено в 13:01
Общество
Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках
Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.
Обновлено в 14:25
Происшествия
На Кубани пять человек погибли в ДТП
ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.
Обновлено в 12:49
Хоккей
Кузнецов — о критике Черри: клоун, который и существует, чтобы народ смешить
Нападающий сборной России Евгений Кузнецов рассказал об адаптации в команде после переезда из-за океана.
Обновлено в 12:44
Политика
Порошенко уволил начальника президентской охраны
Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.
Обновлено в 12:21
Наука
Древняя стела подтвердила существование библейского царя
Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.
Обновлено в 09:19
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии
Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.
Обновлено в 13:40
Политика
Глава МВФ пообещала поддерживать Украину
Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард созвонилась с действующим украинским президентом Петром Порошенко в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.
Обновлено в 15:05
Энергетика
Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены
Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.
Обновлено в 15:03
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.
Обновлено в 14:21
Происшествия
Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве
Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.
Обновлено в 14:00
Происшествия
Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
Обновлено в 13:31
Шоу-бизнес
В Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске
Недавно в Сети были опубликованы архивные фото беременной Жанны Фриске.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности
Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.
Обновлено в 05:53
Общество
Гроза ожидается в Москве в воскресенье
Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:02
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено вчера в 13:57
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» нашли мертвой в гостинице в Мехико
Участницу конкурса «Мисс Вселенная» 2008 года Фатими Давила Сосу (Уругвай) обнаружили мертвой в гостиничном номере в Мехико.
Обновлено в 14:03