В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

Политика В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге» В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

Происшествия Появилось видео с места приземления воздушного шара с ребенком в Крыму Телеканал «Вести Крым» опубликовал на своем YouTube-канале видео с места происшествия в Феодосии, где воздушный шар с 12-летней девочкой в корзине едва не унесло ветром в сторону Феодосийского залива.

Политика Трамп заявил, что Россия не стремится к вмешательству в Венесуэле Президент США Дональд Трамп заявил после телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным, что Россия, по его мнению, не собирается вмешиваться в ситуацию в Венесуэле, а стремится лишь к позитивному развитию событий в этой стране.

Политика В Крыму отказались пускать Зеленского в его квартиру Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал условие, при котором избранный президент Украины Владимир Зеленский сможет воспользоваться семейной квартирой в Ливадии, передает РИА "Новости".

Армия и оружие Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.

Политика На Украине придумали способ увеличить численность армии Группа депутатов Верховной рады от нескольких партий предложила разрешить призыв резервистов в армию во время особого периода без объявления мобилизации, пишут «Украинские новости».

Общество Синоптики сообщили, что погода в регионах СЗФО наладится к 9 мая Улучшения погоды можно ожидать к 9 мая, сообщили в пятницу ТАСС в центре "Фобос".

Шоу-бизнес Максим Виторган шаловливо прильнул к груди Глюкозы Шоумен опубликовал в Инстаграм пикантную фотографию со своего отдыха в Испании, где можно увидеть, как он и Ростислав Хайт шаловливо прижимаются к груди певицы Глюкозы.

Кино Гамора из Marvel накрасила губы и стала мемом среди поклонников всего зеленого Зои поделилась с подписчиками в Instagram видео, где она в гриме Гаморы красит помадой губы в зеленый цвет.

Общество Преподаватели университетов Венесуэлы объявили о массовых забастовках Сотрудники высших учебных заведений Венесуэлы начнут массовые забастовки, чтобы добиться политических и экономических изменений в стране.

Происшествия На Кубани пять человек погибли в ДТП ДТП с участием двух легковушек произошло на Кубани, после столкновения автомобили загорелись, пять человек погибли, сообщил в пятницу РИА Новости представитель Госавтоинспекции МВД России.

Политика Порошенко уволил начальника президентской охраны Президент Украины Петр Порошенко уволил Юрия Федорова с поста начальника службы безопасности президента, соответствующий указ опубликован на сайте главы государства в пятницу.

Наука Древняя стела подтвердила существование библейского царя Исследователи из Института археологии Тель-Авивского университета Исраэль Финкельштейн и Надав Нааман дали новое прочтение тексту знаменитой Стелы царя Меша, которое доказывает реальное существование библейского царя Балака.

Здоровье Роспотребнадзор предупредил россиян о случаях чумы в Монголии Роспотребнадзор предупредил о регистрации случаев чумы в провинции Баян-Улгий на западе Монголии.

Политика Глава МВФ пообещала поддерживать Украину Глава Международного валютного фонда Кристин Лагард созвонилась с действующим украинским президентом Петром Порошенко в пятницу, 3 мая, сообщила пресс-служба организации.

Энергетика Reuters узнал о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России «Транснефть» направила в крупнейшие российские нефтекомпании просьбу сократить добычу нефти на 900 000 т до 7 мая.

Шоу-бизнес Сергей Шнуров решил бросить курить ради молодой жены Очевидно молодая жена решила всерьез взяться за перевоспитание фронтмена группы «Ленинград» и привить ему здоровые привычки.

Происшествия Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру Организаторы «оппозиционного» первомайского шествия, которое разогнала полиция, попросили СК и прокуратуру проверить законность действий полицейских и представителей Смольного.

Происшествия Чемпионка Европы по художественной гимнастике сбила пешехода в Москве Чемпионка Европы по художественной гимнастке Диана Боциева попала в ДТП в центре столицы.

Происшествия Директор МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.

Шоу-бизнес Кира Найтли и Блейк Лайвли объявили о беременности Сразу две голливудские звезды признались, что скоро станут мамами. Радостные новости одновременно принесли Блейк Лайвли и Кира Найтли.

Общество Гроза ожидается в Москве в воскресенье Ветер с порывами до 15 м/с и гроза ожидаются в Москве в воскресенье, 5 мая, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт 2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.