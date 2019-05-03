Происшествия

В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05

Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.
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В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии

РИА Новости09:05

В Неве обнаружили труп утонувшей китайской туристки

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Упавшую в Неву китаянку отнесло к Дворцовому мосту. Спасатели подняли на берег тело

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Спасатели нашли тело упавшей в Неву туристки из Китая

ТАСС09:03
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