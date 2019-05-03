Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессииРИА Новости 09:05
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в пятницу около 10:30 в центре Петербурга.
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Авто
В Сети показали таинственный внедорожник УАЗ
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Туристы из Новосибирска пожаловались, что застряли в Монголии из-за вспышки чумы — туристов не выпускают из города Улгий.
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Глава Минэнерго США Рик Перри назвал российский газ, поступающий в страны ЕС, «дешевым, но ненадежным».
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Политика
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КНДР осуществила пуск ракеты малой дальности
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Кира Найтли станет мамой во второй раз
34-летняя звезда «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли ждет второго ребенка.
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За российскими паспортами в ДНР выстроились очереди
Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины президент России Владимир Путин подписал 24 апреля 2019 года.
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Армия и оружие
Власти Сирии осудили проведение съезда арабских племен
МИД Сирии назвал «незаконной акцией» проведение съезда представителей арабских племен на севере страны.
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Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено в 17:16
Гаджеты
Смартфоны Samsung Galaxy A подешевели через два месяца после анонса
Пока не сообщается, с чем связано снижение стоимости корейских девайсов.
Обновлено в 07:44
Происшествия
После рэп-фестиваля в Лужниках составлены протоколы на 20 человек
На рэп-фестивале, который прошел 1 мая на стадионе "Лужники" в Москве, были задержаны 20 человек, передает ТАСС.
Обновлено в 15:22
Авто
Из старинного ГАЗ-66 собрали внедорожный пикап
Жители Грузии решили дать советскому грузовику ГАЗ-66 второй шанс на жизнь.
Обновлено в 07:09
Общество
Премьер Новой Зеландии собралась замуж
Премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн помолвлена с телеведущим Кларком Гэйфордом.
Обновлено в 20:24
Политика
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
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Общество
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Британские журналисты заподозрили, что герцогиня Сассекская Меган тайно родила девочку.
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Шоу-бизнес
Лариса Гузеева призналась, что разучилась отдыхать
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Певцу Лепсу запретили въезд в Литву
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Обновлено в 07:36
Происшествия
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Директор МакSим Маргарита Соколова в беседе с Пятым каналом рассказала о состоянии певицы и её транспортировке в Москву.
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Экономика
Онлайн-заемщики молодеют: кто и зачем берет микрозаймы в МФО
В прошлом году аналитики «Объединенного кредитного бюро» и MoneyMan в ходе исследования пришли к выводу, что основная аудитория онлайн-займов стремительно молодеет.
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Хоккей
«Каролина» выиграла серию с «Айлендерс», в активе Свечникова гол
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Депутат Рады опубликовал видеообращение к Зеленскому
Украинский депутат Евгений Мураев записал видеообращение к избранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 20:29
Футбол
Гол Роналду спас «Ювентус» от поражения в туринском дерби
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