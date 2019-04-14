В Петербурге напали на депутата Виталия МилоноваРоссийская газета 04:57

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В Петербурге напали на депутата Госдумы РФ Виталия Милонова. Он сообщил полиции, что нападение совершили сотрудники спецстоянки по дороге на Турухтанные острова.

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