Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингуГазета.Ru 10:47
У мужчины было обнаружено огнестрельное ранение в голову, что и стало причиной смерти. Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко обнаружили мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент федерации кикбоксинга северной столицы Дмитрий Лагуненков.
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 12:45, Вашингтон
Политика
В Госдуме осудили протест Киева на визит Медведева в Крым
В рабочем визите премьер-министра России Дмитрия Медведева в Крым «нет ничего предосудительного», а комментарии Киева по поводу поездок российских делегаций на полуостров даже в Европе «ничего, кроме улыбки, не вызывают».
Обновлено в 11:56
Автоспорт
Даниил Квят занял третье место на Гран-при Германии «Формулы-1»
Российский пилот команды "Торо Россо" Даниил Квят занял третье место в гонке Гран-при Германии - 11-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Обновлено в 11:39
Политика
Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Испытания израильской ракеты на Аляске показали на видео
Министерство обороны Израиля опубликовало видео испытаний новейшей противоракеты Arrow 3 национальной системы ПРО.
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
В Ливии подбили два украинских Ил-76
По неофициальным данным, два украинских самолета Ил-76 были подбиты в Ливии в результате ракетного удара сил Правительства национального согласия.
Обновлено в 07:20
Политика
Интервью с Путиным номинировано на «Эмми»
Интервью журналиста телеканала Fox News Криса Уоллеса с президентом России Владимиром Путиным номинировано на американскую телевизионную премию «Эмми».
Обновлено в 10:17
Политика
Зеленского высмеяли за упоминание несуществующего государства
Президента Украины Владимира Зеленского высмеяли в социальных сетях после поздравления украинцев с "Днем крещения Киевской Руси – Украины".
Обновлено в 12:23
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено вчера в 15:18
Политика
Жители Батуми вышли на митинг за налаживание отношений с Россией
Участники шествия требуют, чтобы грузинские власти отказались от участия в военных альянсах и негативной риторики в отношении Москвы в пользу восстановления докризисных отношений между странами.
Обновлено в 11:10
Экономика
Управляющие компании разнообразят ИИС
Управляющие компании разнообразят ИИС За первое полугодие 2019 года брокеры и управляющие компании выполнили прошлогодний план по открытию индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС).
Обновлено в 07:00
Происшествия
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Происшествия
Правозащитники подсчитали отпущенных из полиции после акции в Москве
В Москве из отделений полиции отпустили не менее 700 человек, задержанных во время несогласованной протестной акции «За честные выборы», следует из данных правозащитного ресурса «ОВД-Инфо» по состоянию на 10:30 воскресенья.
Обновлено в 04:33
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне поднялся выше критического
Уровень воды в реке Ия в городе Тулун Иркутской области поднялся до отметки 708 см, то есть выше критического уровня на 8 см.
Обновлено в 10:07
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Шоу-бизнес
50-летняя Эвелина Бледанс призналась, что устала быть одна
Телезвезда отдыхает вместе со своим 7-летним сыном Семой. Бледанс делится деталями своего отпуска в своем микроблоге в Instagram.
Обновлено в 08:38
Армия и оружие
Британский эсминец Duncan вошел в воды Персидского залива
Британский эскадренный миноносец типа 45 Duncan прибыл для защиты морских торговых перевозок в воды Ормузского пролива, где ранее Иран задержал шедший под британским флагом танкер Stena Impero.
Обновлено в 12:35
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Происшествия
СК начал проверку после гибели гонщика в Подмосковье
Следственный комитет России начал проверку после гибели гонщика Сергея Боричева на соревновании "Московская миля" в Подмосковье, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:25
Общество
Умер журналист Владимир Кара-Мурза
Обновлено в 05:08
Футбол
ЦСКА — Локомотив 1:0 (1-й тайм)
Система видеоассистента рефери (VAR) первый раз в истории была использована на матче Российской премьер-лиги.
Обновлено в 12:18
Армия и оружие
Путин примет главный военно-морской парад в Петербурге
Как сообщили в пресс-службе Кремля, глава государства обойдет на катере парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде и примет главный военно-морской парад на Неве.
Обновлено вчера в 10:13
Наука
Пресноводная гидра может стать ключом к бессмертию
Биологи из Калифорнийского университета (США) установили, что гидры, являющиеся представителями стрекающих или книдарий (Cnidaria), обладают способностью к регенерации, благодаря которой не стареют и способны восстановиться даже после разделения на две части.
Обновлено в 10:04
Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
Обновлено вчера в 23:57
Футбол
«Ростов» победил «Арсенал» в матче РПЛ
«Ростов» одержал победу над тульским «Арсеналом» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Обновлено в 12:01
Энергетика
«Северный поток» восстановил работу раньше срока
Газопровод "Северный поток" восстановил транспортировку газа на три дня раньше срока, передает ТАСС.
Обновлено в 09:16
Финансы
Рубль ослабят долги бизнеса, а доллару предсказали худший сценарий
Август является одним из худших для рубля месяцев, уступая по средним потерям к доллару только ноябрю, декабрю и январю.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
На бесчинства и вакханалию провокаторов в Москве нужен жесткий правовой ответ – Ревенко
Агрессивное меньшинство пытается навязать свою волю большинству Отметим, что в Москве состоялся очередной несанкционированный митинг так называемой оппозиции, причем это событие люди, стоящие за данным мероприятием, вычурно использовали для саморекламы в западных и в российских либеральных СМИ.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие
Воюющий в Сирии Т-90А успешно поразил пикап боевиков и попал на видео
В Сети обнародован ролик, демонстрирующий момент уничтожения российским танком Т-90А, воюющим в Сирии, пикапа боевиков на севере провинции Хама.
Обновлено в 11:11
Происшествия
Череда невезений преследовала вылетающих в Анталью россиян
Россияне, собиравшиеся вылететь из Петербурга в Анталью 28 июля, пожаловались на череду невезений.
Обновлено в 10:47
Кино
Орландо Блум оценил шансы его Леголаса на возвращение
Популярный британский актер Орландо Блум, сыгравший Леголаса в полнометражных трилогиях "Властелин колец" и "Хоббит", оценил шансы на возвращение его персонажа в новой многосерийной экранизации, которую готовит компания Amazon.
Обновлено в 07:38