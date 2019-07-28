Происшествия
В Петербурге найден мертвым экс-чемпион России по кикбоксингуГазета.Ru 10:47
У мужчины было обнаружено огнестрельное ранение в голову, что и стало причиной смерти. Экс-чемпиона России и СНГ по кикбоксингу Сергея Карпенко обнаружили мертвым на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил президент федерации кикбоксинга северной столицы Дмитрий Лагуненков.
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