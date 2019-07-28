Армия и оружие

В Петербурге завершился Главный военно-морской парад страныРоссийская газета 05:40

В акватории Невы и на Кронштадтском рейде закончился Главный военно-морской парад страны. В торжественном строю прошел 41 корабль, а в небе над городом пролетела боевая авиация.
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