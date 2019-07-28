Армия и оружие
В Петербурге начался Главный военно-морской парадРоссийская газета 04:17
В акватории Невы и на Кронштадтском рейде начался Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. Десятки тысяч людей с раннего утра заняли место на набережных, чтобы своими глазами увидеть самые мощные корабли отечественного флота.
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Армия и оружие
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