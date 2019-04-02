Происшествия

Обвиняемые по делу о теракте в петербургском метро не признали винуИзвестия 04:47

2 апреля Московский окружной военный суд (МОВС) приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении 11 человек, обвиняемых в совершении теракта в петербургском метро в 2017 году.
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Все 11 фигурантов дела о взрыве в метро Петербурга не признали вину

ТАСС09:15

В Петербурге суд приступил к рассмотрению по существу дела о теракте в метро в апреле 2017-го года

Эхо Москвы08:31

Суд по делу о взрыве в метро взял перерыв до завтра

Мойка7809:31

Фигуранты дела о теракте в метро Петербурга вину не признают и говорят о том, что их подставили

Фонтанка.Ру05:05

Все подсудимые по делу о теракте в петербургском метро не признали вину

РИА Новости08:56

Ни один из 11 фигурантов по делу о теракте в петербургском метро не признаёт вину

78.ru04:54

Заседание по делу о теракте в метро Петербурга продолжат в среду

Петербургский дневник09:23

«Взрывники» из Средней Азии предстали перед военным судом

Вести.UZ09:30
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Экономика

ЦБ предлагает запретить МФО выдавать займы под залог жилья

Центробанк предлагает повысить ответственность для нелегальных кредиторов и «черных» коллекторов, а также запретить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать займы под залог жилья, сообщила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Совете федерации на заседании Межрегионального банковского совета.
Обновлено в 08:50
Происшествия

Курсанты не пострадали при взрыве в Академии Можайского в Петербурге

Обновлено в 08:22
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Происшествия

Опубликованы кадры избиения Виктории Скрипаль и ее мужа

Обновлено в 08:17
Происшествия

Источник сообщил об отставке главы ГИБДД по Москве

Обновлено в 07:17
Спорт

Команда Логинова и Гараничева провалила эстафету на чемпионате России

Обновлено в 08:55
Политика

Путин и Алиев обсудили вопросы урегулирования в Нагорном Карабахе

Алиев, в свою очередь, поделился с российским президентом оценками встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном по урегулированию в Нагорном Карабахе, которая состоялась в Вене 29 марта.
Обновлено в 09:38
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты

Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия

Подозреваемый в погроме офиса «Коммерсант-Урал» отпущен под подписку

Подозреваемый в проникновении в офис редакции "Коммерсант-Урал" отпущен под подписку о невыезде.
Обновлено в 04:30
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Комик Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко гарантированно вышли во второй тур президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 22:00
Общество

Росстат рассказал, у скольких россиян нет доступа к канализации

На днях Росстат сообщил: 22,6% населения России не имеет доступа к централизованной канализации.
Обновлено в 09:13
Здоровье

В Уфе стартовала Неделя здравоохранения

Обновлено в 08:23
Общество

В ООН спрогнозировали численность населения Земли к 2050 году

«Сегодня население мира, численность которого в 2019 году составила 7,7 млрд человек, продолжает расти и к 2050 году достигнет 9,7 млрд человек, а к концу столетия увеличится примерно до 11 млрд человек», — говорится в докладе.
Обновлено в 07:47
Финансы

Фонд национального благосостояния за март сократился на 1,5%

Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за март 2019 года снизился на 1,5%, достигнув 3,828 трлн рублей на 1 апреля, что эквивалентно $59,138 млрд, сообщается в пресс-релизе Минфина РФ.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Весельная лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Весельная лодка «Акрос» российского путешественника Федора Конюхова перевернулась в Южном океане и получила повреждения.
Обновлено в 06:18
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Общество

Медведев в Перми посмотрел «показательные выступления» андроидов

Обновлено в 08:06
Здоровье

Врач рассказал о правилах использования «умных» дефибрилляторов

Довгаль подчеркнул, что людям с хроническими проблемами сердечной мышцы и такими же хроническими сбоями ритма проводить реанимацию с помощью дефибриллятора могут только врачи, поскольку необходимо максимально точно рассчитать силу тока и мощность заряда, а также время воздействия на сердце, не исключая и медикаментозную терапию.
Обновлено в 08:37
Происшествия

Обвиненный в шпионаже норвежец собирал данные о российских подлодках

Уроженец Норвегии Фруде Берг, которого судят в Москве за шпионаж, обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках.
Обновлено в 09:50
Политика

Moody’s оценило перспективы нормализации отношений России и Украины

Перспектив нормализации отношений России и Украины даже в случае победы лидера президентской гонки Владимира Зеленского мало; торговые ограничения между двумя странами, как ожидается, сохранятся, говорится в отчете международного рейтингового агентства Moody's, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 09:10
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Экономика

Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»

В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Происшествия

Экс-глава ФСО по УрФО попал под следствие

Бывший начальник управления специальной связи и информации Федеральной службы охраны РФ по УрФО генерал-майор Юрий Николаенков попал под следствие.
Обновлено в 06:16
Автоспорт

G-Drive Racing будет выступать на прототипе Aurus

Российская команда G-Drive Racing официально объявила, что в гоночном сезоне-2019 будет выступать на прототипе Aurus 01 категории LMP2.
Обновлено в 05:40
Происшествия

Тела жертв авиакатастрофы в ФРГ доставили во Франкфурт

Тела погибших в результате крушения самолета Epic-LT в Германии людей доставлены во Франкфурт.
Обновлено вчера в 11:55
Футбол

Агуэро не сыграет с «Кардифф Сити»

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро не поможет своей команде в матче против "Кардифф Сити" в среду.
Обновлено в 09:41
Экономика

Российский производитель беспилотников может переехать в США

Отмечается, что департамент экономического развития штата Нью-Йорк предлагает компании ADA Aerospace построить в США завод по производству конвертопланов проекта TRIADA, а также отмечает готовность оказать всестороннюю поддержку с привлечением инвестиции для развития бизнеса.
Обновлено вчера в 21:26
Наука

Автопилот Tesla удалось взломать с помощью наклеек на дороге

Сотрудники китайской компании Keen Security Lab, специализирующейся на решениях в области кибербезопасности, показали, что "взломать" автопилот электрокаров Tesla и направить автомобиль на встречную полосу можно при помощи всего лишь рисунка на асфальте.
Обновлено в 07:18
Хоккей

Омский «Авангард» вновь сыграет против уфимского «Салавата Юлаева»

Обновлено в 00:10
Политика

Госдума разрешит охотиться с луком

Обновлено в 09:31
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