Церемония похорон погибших на глубоководном аппарате в Баренцевом море подводников началась на Серафимовском кладбище в Петербурге, она проходит в закрытом режиме, передает корреспондент РИА Новости.

Происшествия «Так жить нельзя»: коллега Воробьева прокомментировал его арест Заместитель полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Борис Кириллов сообщил в субботу ТАСС, что кадровое решение по арестованному по обвинению в шпионаже помощнику полпреда Александру Воробьеву примут в понедельник.

Происшествия Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.

Армия и оружие Франция поставит Индии первый истребитель Rafale осенью Франция в течение двух месяцев поставит Индии первый из 36-ти заказанных истребителей Rafale, сообщил журналистам посол Франции в Индии Александр Циглер.

Общество У Маслякова нашли особняк за 370 миллионов рублей Стоимость особняка оценивается в 370 млн руб. Ранее сообщалось, что у Маслякова хотят отсудить КВН.

Общество Медведев поручил провести всероссийскую диспансеризацию Глава российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о проведении в 2019 и 2020 годах всероссийской диспансеризации взрослого населения.

Авто В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» В Туле возобновилось производство легендарных мотороллеров «Муравей» Фото: instagram.com/dschipenko/ Новый образец, выпускаемый Туламашзаводом, оснащён гибридным двигателем.

Происшествия Тетю избитой в Ингушетии девочки проверят на наркотики Тетю избитой девочки в Ингушетии проверят на содержание наркотиков в организме.

Общество Названы регионы-лидеры по числу разводов в России Больше всего разводов, по статистике, приходится на Сахалинскую область — 5,1 на 1000 человек населения.

Футбол «Фенербахче» рассчитывает арендовать Озила Наиболее вероятным вариантом для Озила называется "Фенербахче". Турки готовы арендовать игрока на следующий сезон.

Армия и оружие Украинские силовики семь раз за сутки нарушили режим тишины в ЛНР ВСУ за прошедшие сутки семь раз обстреляли территорию самопровозглашенной ЛНР, сообщили в пресс-службе Народной милиции республики.

Музыка Амстердам отказался проводить «Евровидение-2020» В 2019-м первое место в конкурсе, прошедшем в Тель-Авиве, занял представитель Нидерландов Дункан Лоуренс с песней Arcade, поэтому в следующем году его должна принять именно эта страна, несмотря на скандал из-за свежести композиции.

Технологии Эмиссия Ethereum будет снижена в 10 раз Исследователь Ethereum Foundation Джастин Дрейк предположил, что эмиссия Ethereum может быть снижена в 10 раз к марту 2021 года.

Общество Мутко назвал стоимость восстановления инфраструктуры Иркутской области Для восстановления инфраструктуры в Иркутской области, где произошёл паводок, потребуется около 8,5 млрд рублей, заявил вице-премьер Виталий Мутко.

Политика Пушков прокомментировал угрозу техногенной катастрофы на Украине Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков высказался по поводу заявления главы "Нафтогаза" Андрея Коболева об угрозе техногенной катастрофы на Украине.

Гаджеты Приложение для обновления Samsung ворует данные кредиток Попытка обновить смартфон на Android через стороннее приложение из Google Play поставила под угрозу безопасность финансовой информации миллионов пользователей.

Происшествия СМИ раскрыли хитроумную схему хищения денег сотрудниками ФСБ Оперативники управления "К" ФСБ и бойцы спецназа попали в число задержанных из-за участившихся случаев пропажи денег, которая происходила во время обысков, осуществляемых одними и теми же сотрудниками.

Происшествия В Москве задержан продававший дипломы ректор Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.

Энергетика Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).

Общество В Словении установили деревянную статую Меланьи Трамп В словенском городе Севница установили статую первой леди США Меланьи Трамп, сделанную из дерева с помощью бензопилы.