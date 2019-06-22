Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за БегловаРБК 09:44

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД. Проверку начали по инициативе Беглова.
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Александр Беглов
Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.
— Александр Беглов, российский политикREGNUM вчера в 15:25
с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись
, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Невские Новости12:22

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Полиция Петербурга начала проверку видео сбора подписей за Беглова

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Фонтанка.Ру09:00

В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей

Интерфакс08:49

Полиция Петербурга проверит видео о фальсификации подписей

Gazeta.SPb08:54
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