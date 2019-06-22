В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за БегловаРБК 09:44

с чего всё началось

Я хочу заявить официально, что мой штаб общественной поддержки не имеет к этому никакого отношения. Я обращаюсь к правоохранительным органам, чтобы они разобрались, что это такое. Либо это провокация, либо это злой умысел, либо это какая-то глупость.

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД. Проверку начали по инициативе Беглова.

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

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