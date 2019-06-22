Политика
В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за БегловаРБК 09:44
Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД. Проверку начали по инициативе Беглова.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.Невские Новости12:22
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Полиция Петербурга по просьбе Беглова устроит проверку видео с «рисованием» подписных листов
Форпост Северо-Запад09:43
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда
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