Политика

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за БегловаРБК 09:44

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД. Проверку начали по инициативе Беглова.
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с чего всё началось
Петербургский штаб одиозного блогера Алексея Навального опубликовал в своем Twitter двухминутную видеозапись
, на которой якобы запечатлено заполнение «подписных листов» за врио губернатора Петербурга Александра Беглова.
Невские Новости12:22

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Полиция Петербурга начала проверку видео сбора подписей за Беглова

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В Петербурге проверят видео о фальсификациях при сборе подписей

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Полиция Петербурга проверит видео о фальсификации подписей

Gazeta.SPb08:54
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 17:23, Вашингтон
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