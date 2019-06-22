В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за БегловаРБК 09:44

с чего всё началось

Петербургская полиция проверяет видео о возможных фальсификациях подписей в поддержку исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова. Об этом сообщается на сайте регионального ГУ МВД. Проверку начали по инициативе Беглова.

В Петербурге началась проверка видео о поддельных подписях за Беглова

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