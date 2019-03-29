Футбол

В Петербурге могут переименовать станцию метроРБК Санкт-Петербург 05:02

Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.
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«Зенит» рассчитывает переименовать станцию метро в Санкт-Петербурге до конца года

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Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года

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Александр Медведев о метро: «Попробуем переименовать „Новокрестовскую“ в „Зенитовскую“ до конца года»

Sports.ruвчера в 17:35
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Новокрестовская
Станция Петербургского метрополитена. Расположена на Невско-Василеостровской линии, между станциями «Приморская» и «Беговая». Расположена на западном берегу Крестовского острова, рядом с футбольным стадионом, одна из двух станций острова. «Новокрестовская» стала первой станцией метро в Петербурге, которая располагается непосредственно на берегу Невской губы. Открытие состоялось 26 мая 2018 года. Название станции связано с деревней Новокрестовская, располагавшейся ранее в западной части острова. Единственная станция Петербургского метрополитена с боковыми платформами, не являющаяся конечной. На станции установлены современные платформенные раздвижные двери.
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