Футбол
В Петербурге могут переименовать станцию метроРБК Санкт-Петербург 05:02
Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Зенит» рассчитывает переименовать станцию метро в Санкт-Петербурге до конца года
Sport24.ruвчера в 17:12
Президент «Зенита» пообещал, что станцию метро «Новокрестовская» переименуют в честь клуба
Фонтанка.Рувчера в 17:44
Станция «Новокрестовская» может быть переименована в «Зенитовскую» до конца года
Чемпионатвчера в 17:43
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 09:20, Ашберн
Культура
Пореченкову присвоили звание народного артиста РФ
Обновлено в 07:06
Футбол
Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка
Стадион московского "Локомотива" по мере подготовки России к чемпионату мира 2018 года превратился из лучшей арены страны в середняка, но предпосылок для перестройки объекта нет, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.
Обновлено в 09:05
Шоу-бизнес
Лолита Милявская объяснила, почему не платит ТСЖ
Обновлено в 08:07
Политика
Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов
В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.
Обновлено в 01:58
Происшествия
Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы
Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.
Обновлено в 09:15
Происшествия
После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции
Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.
Обновлено в 05:50
Энергетика
Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива
Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.
Обновлено в 05:46
Авто
Volvo запустит в России сервис аренды автомобилей
Обновлено в 03:39
Экономика
Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек
Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено вчера в 17:00
Гаджеты
В процессорах Intel нашли опасную уязвимость. Что об этом нужно знать
Специалисты компании Positive Technologies Максим Горячий и Марк Ермолов на конференции Black Hat в Сингапуре выступили с докладом о найденной уязвимости в процессорах Intel.
Обновлено в 09:00
Происшествия
Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске
Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.
Обновлено в 07:24
Общество
В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график
Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.
Обновлено вчера в 21:16
Политика
Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.
Обновлено в 09:04
Экономика
Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета
Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
В США внесен проект о запрете поставок F-35 Турции из-за С-400
Обновлено вчера в 17:57
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Гаджеты
В Сети появился первый чертеж iPhone XI
Обновлено в 04:31
Общество
Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию
Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.
Обновлено в 08:59
Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве
"Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.
Обновлено в 08:56
Общество
Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве
В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.
Обновлено в 07:25
Политика
120 лет назад родился глава сталинского НКВД Лаврентий Берия
Обновлено в 06:03
Авто
Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему
На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.
Обновлено в 07:02
Футбол
«МЮ» заплатит «Мольде» за Сульшера 500 тысяч фунтов
По информации ESPN, "МЮ" решил заплатить "Мольде" за 46-летнего тренера 500 тысяч фунтов.
Обновлено в 07:18
Экономика
С 1 апреля повышаются социальные пенсии
Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.
Обновлено в 06:06
Экономика
Правила зачисления зарплат в России решили изменить
Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.
Обновлено в 06:51
Происшествия
Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве
На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.
Обновлено в 08:13
Политика
В Россию приедет президент Эстонии
Уже в апреле этого года президент Эстонии Керсти Кальюлайд планирует нанести визит в Россию. Рабочая поездка должна состоятся 18 апреля.
Обновлено вчера в 03:14