В Петербурге могут переименовать станцию метроРБК Санкт-Петербург 05:02

Уже в этом году станция метро «Новокрестовская» может получить название «Зенитовская», сообщил на встрече с болельщиками президент футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев.

В Петербурге могут переименовать станцию метро

Футбол Кикнадзе: стадион «Локомотива» после ЧМ превратился в середняка Стадион московского "Локомотива" по мере подготовки России к чемпионату мира 2018 года превратился из лучшей арены страны в середняка, но предпосылок для перестройки объекта нет, заявил генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе.

Политика Вступили в силу законы о недостоверных новостях и защите госсимволов В России вступили в силу два закона: о блокировке недостоверных и искажающих факты (фейковых) новостей, а также материалов, оскорбляющих общество, государственные символы и институты власти.

Происшествия Снаряд времен ВОВ нашли на северо-востоке Москвы Снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили в пятницу при проведении земляных работ на северо-востоке Москвы.

Происшествия После призыва Кадырова виновник аварии на Можайке сдался полиции Днем ранее чеченский лидер обратился к предполагаемому виновнику аварии, сбежавшему с места ДТП, с призывом добровольно явиться в полицию.

Энергетика Новак рассказал о планах по соглашению с нефтяниками по рынку топлива Соглашение с нефтяными компаниями по рынку топлива планируется продлить примерно в тех же параметрах, что и действующее, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

Экономика Ротенберг и Тимченко уходят с газовых строек Знаменитые подрядчики Структуры "Газпрома" ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний "Стройгазмонтаж" у Аркадия Ротенберга и "Стройтранснефтегаз" у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к "Газпрому", и собеседник в компании, которая работает с монополией.

Гаджеты В процессорах Intel нашли опасную уязвимость. Что об этом нужно знать Специалисты компании Positive Technologies Максим Горячий и Марк Ермолов на конференции Black Hat в Сингапуре выступили с докладом о найденной уязвимости в процессорах Intel.

Происшествия Кубанские подростки осквернили Вечный огонь в Лабинске Двое кубанских подростков осквернили мемориал 70-летия Победы в Лабинске, потушив Вечный огонь.

Общество В Минтруде предложили доплачивать россиянам за неудобный график Министерство труда России планирует разработать методики оценки влияния интеллектуальных нагрузок на работе на здоровье сотрудников и обязать работодателей доплачивать за неоптимальные условия труда.

Политика Медведев считает, что США никогда не отменят санкции против России Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что США никогда не отменят санкции в отношении России, их политика всегда была направлена на это.

Экономика Медведев призвал «выжать все» из бурного роста экономики Рунета Экономика Рунета растет опережающими темпами - до 15% в год, бизнес и государство должны грамотно использовать этот бурный рост, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Армия и оружие В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 мм, не имеющий аналогов в мире.

Общество Голикова рассказала, когда завершат пересмотр санитарных норм по питанию Работа по пересмотру санитарных норм в части питания, которую начал Роспотребнадзор, должна быть завершена в 2019 году, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании коллеги ведомства.

Футбол «Спартак» обыграл «Ахмат» в молодежном первенстве "Спартак" с минимальным счетом победил "Ахмат" в матче 21-го тура первенства молодежных команд премьер-лиги (1:0). Единственный гол забил нападающий Даниил Лопатин.

Общество Названа разница в зарплатах женщин и мужчин в Москве В феврале вице-премьер Ольга Голодец заявила, что размер средней зарплаты женщин в России составляет 70% от зарплаты мужчин.

Авто Внедорожник Chevrolet Niva получил новую мультимедийную систему На совместном предприятии «GM-АвтоВАЗ» началось производство внедорожника Chevrolet Niva в комплектациях GLC Multimedia и LEM, которые оснащены новой информационно-развлекательной системой.

Экономика С 1 апреля повышаются социальные пенсии Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Экономика Правила зачисления зарплат в России решили изменить Согласно первому документу (вносит изменения в Кодекс об административных правонарушениях), за отказ работодателя изменить зарплатный банк по заявлению работника предлагается ввести административную ответственность — от 10 до 20 тысяч рублей штрафа для должностных лиц и от 30 до 50 тысяч для юридических лиц.

Происшествия Истязавшую двойняшек няню задержали в Москве На северо-западе Москвы полиция задержала няню, которую заподозрили в истязании двух детей.