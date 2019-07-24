Политика
В Петербурге митинг за честные выборы собрал несколько тысяч человекREGNUM 16:00
В Петербурге митинг за честные выборы на площади Ленина вечером 24 июня собрал, по оценкам участников, не менее 4 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.
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«Давайте по-честному»: в Петербурге прошёл митинг против произвола на выборах
Форпост Северо-Запад17:38
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Футбол
Месси могут отстранить от игр за сборную на срок от 2 до 6 месяцев
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию, которая будет распространяться на матчи сборной Аргентины.
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Армия и оружие
Минобороны и Пентагон поспорили из-за лагеря беженцев Рукбан
Россия считает абсурдным отказ США обеспечивать продуктами и предметами первой необходимости находящийся под их контролем лагерь беженцев Рукбан, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Обновлено в 07:16
Общество
Психологи рассказали о плюсах работы в разгар летних отпусков
Работа в период летних отпусков, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, приносит намного больше плюсов, чем минусов: снижается контроль, меняется режим работы, освобождается больше времени на хобби и развлечения, а хорошая погода за окном способствует улучшению настроения.
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Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
В возрасте 75 лет скончался знаменитый нидерландский актер, которого прославил Голливуд, — Рутгер Хауэр.
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Происшествия
У Дмитрия Гудкова прошли обыски
Правоохранительные органы проводят обыск дома у бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы Дмитрия Гудкова.
Обновлено в 16:13
Политика
Власти США и Украины пытались заполучить черные ящики MH17
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Экономика
Ритейлеры грозят ЦБ бойкотом Системы быстрых платежей
Крупный ритейл может отказаться от участия в проекте Центробанка – Системе быстрых платежей (СБП), которая, в частности, позволит расплачиваться в магазинах с помощью QR-кодов.
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Авто
Smart тестирует электрическую версию модели ForFour
Актуальная 4-местная версия Smart ForFour благодаря аккумуляторной батарее мощностью 17,6 кВт/ч имеет запас хода до 150 км. Ожидается, что более мощный электромотор с аккумулятором большей емкости смогут обеспечить новому Smart ForFour Electric Drive до 200 км пути без подзарядки и разгон с места до 100 км/ч менее чем за 12,7 секунды, как у текущего поколения.
Обновлено в 08:41
Общество
Тысячи россиян потребовали ввести режим ЧС в Сибири из-за пожаров
Более 40 тыс. россиян оставили подписи под петицией с требованием ввести режим ЧС на территории Сибири из-за лесных пожаров в Красноярском крае и Иркутской области.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия
Кассирша обмена валют присвоила 41 млн рублей клиента
Источник проинформировал о том, что правоохранительные органы разыскивают сотрудницу столичного пункта обмена валюты, укравшую у клиента 41 млн руб. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 20:25
Экономика
В правительство внесли законопроект о нефинансовой отчетности компаний
Минэкономразвития подготовило законопроект «О публичной нефинансовой отчетности» (ПНО), документ внесли в правительство 19 июля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя министерства.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
Бывший комбат «Айдара» похвастался пленением 55 российских десантников
Бывший командир украинского батальона «Айдар» Сергей Мельничук в эфире телеканала NewsOne заявил, что во время боевых действий в Донбассе лично взял в плен несколько десятков российских военных.
Обновлено в 13:23
Энергетика
Саудовская Аравия нарастила экспорт нефти в Китай
Сообщается, что экспорт саудовской нефти в Китай в марте 2019 года составил 1,7 млн баррелей в сутки, что является рекордным показателем с 2004 года.
Обновлено в 21:38
Происшествия
Озвучена многомиллиардная сумма хищений в рамках дела «Оборонэнергосбыта»
Замглавы Следственного комитета России, руководитель Главного военного следственного управления генерал-полковник Александр Сорочкин сообщил журналистам, что размер хищений в рамках уголовного дела "Оборонэнергосбыта" составила более 2,9 млрд рублей.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Северная Корея задержала российское рыболовное судно
Пограничники КНДР задержали российское рыболовное судно "Сянхайлинь-8", передает ТАСС.
Обновлено в 00:43
Футбол
Защитник «Ливерпуля» выбыл на длительный срок
28-летний футболист, игрок "Ливерпуля" и сборной Англии Натаниэл Клайн пропустит шесть месяцев из-за травмы крестообразных связок, сообщает портал ESPN.
Обновлено в 19:41
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
Российский журналист Владимир Соловьев рассказал об обиде украинского лидера Владимира Зеленского на президента России Владимира Путина.
Обновлено в 20:20
Политика
Украина задумала расширить санкции против России
Торговые ограничения Экономические отношения России и Украины ухудшились в 2015 году, когда Киев принял постановление об отмене зоны свободной торговли в рамках СНГ и ввел эмбарго на ряд российских товаров.
Обновлено в 12:15
Технологии
Во Франции нашли двухметровую бедренную кость динозавра
Гигантская бедренная кость динозавра-зауропода обнаружена при раскопках в департаменте Шаранта в западной части Франции.
Обновлено в 12:55
Политика
Зеленский потребовал уволить Кличко с поста мэра Киева
Офис украинского лидера Владимира Зеленского выразил правительству страны свое намерение сместить мэра Киева Виталия Кличко, сообщил в своем фейсбуке шеф-редактор украинского издания "Обозреватель" Орест Сохар.
Обновлено в 09:06
Политика
Захарова сообщила о приписанной журналистом BBC Путину цитате Помпео
Корреспондент британского телеканала BBC Уилл Грант на пресс-конференции в Гаване задал главе российского МИДа Сергею Лаврову вопрос, в котором привел цитату, как он думал, президента России Владимира Путина, оказавшуюся словами госсекретяря США Майка Помпео.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Вдова Сергея Доренко развеяла его прах на горе Митридат в Керчи
Вдова популярного журналиста Сергея Доренко развеяла часть его праха на горе Митридат в Керчи.
Обновлено в 08:40
Авто
Названы автомобили, которые чаще всего разбивают в «тотал»
Автомобили Renault, Lada и Kia возглавили список машин, которые чаще всего экономически нецелесообразно восстанавливать после аварии.
Обновлено в 08:04
Политика
Time «исключил» Россию из новой лунной гонки
Обновлено в 09:20
Политика
Мюллер подтвердил вмешательство России в американские выборы
Бывший спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследовавший "российское дело", подтвердил обвинения во вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.
Обновлено в 09:28
Общество
Гидрометцентр предупредил о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании на территории всей Европейской части России.
Обновлено в 12:47