В Петербурге митинг за честные выборы на площади Ленина вечером 24 июня собрал, по оценкам участников, не менее 4 тыс. человек, передает корреспондент ИА REGNUM.

В Петербурге митинг за честные выборы собрал несколько тысяч человек

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