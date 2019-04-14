Происшествия
В Петербурге избили депутата МилоноваДни.ру 04:27
Вечером 13 апреля на территории специализированной стоянки для хранения задержанных транспортных средств на дороге на Турухтанные острова в Кировском районе Санкт-Петербурга избили депутата Госдумы Виталия Милонова, передает портал 78.ru.
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