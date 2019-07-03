Общество
В Петербурге из-за сильного ливня подтопило улицыPeterburg2.ru 01:35
Петербуржцы в социальных сетях делятся фотографиями последствий стихии: скрывшиеся под водой улицы, подтопленный ЗСД, затопленные пешеходные переходы и "плывущие" по дорогам машины.
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Наука
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Обновлено вчера в 14:00
Армия и оружие
Пентагон объяснил появление в Вашингтоне ржавой бронетехники
В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
Обновлено в 04:13
Политика
Скворцова попросила закупить для Минздрава Falcon вместо SSJ100
Французский самолет Falcon 7X предпочтительнее, чем российский SSJ100, указала министр здравоохранения Верониа Скворцова, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Обновлено в 05:09
Экономика
Набиуллина сравнила разговоры про инвестклимат с криком отчаяния
Для улучшения роста экономики надо кардинально улучшить инвестиционный климат, заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина на Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:05
Происшествия
В США пожар уничтожил 45 тысяч бочек виски Jim Beam
По предварительной оценке, огонь уничтожил не менее 45 тысяч бочек виски (более 7 млн литров).
Обновлено вчера в 12:27
Армия и оружие
Россия потопила американскую подлодку в интернете
Обновлено вчера в 09:01
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Эксперты предполагают, что неполадки в работе WhatsApp, Facebook и Instagram могли произойти из-за проблем в дата-центрах.
Обновлено в 04:14
Происшествия
Убийца блокадницы в Петербурге найден мертвым после вердикта присяжных
Как сообщает 4 июля «Фонтанка», признанный виновным в убийстве пожилой женщины Сеник Нароян найден мертвым в конвойном помещении Санкт-Петербургского городского суда поздно вечером 3 июля, примерно через пять часов после оглашения вердикта присяжных.
Обновлено в 03:45
Происшествия
В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора
Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика
Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020
По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему
Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.
Обновлено в 06:01
Происшествия
В Донбассе горит заминированный лес
Обновлено в 02:17
Шоу-бизнес
Андрей Аршавин развелся с женой
Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Наводнение охватило новые поселки в Иркутской области
Обновлено в 02:09
Экономика
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Наука
Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах
Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Авто
Продажи автомобилей Lamborghini выросли на 96%
За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:27
Происшествия
Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео
В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Политика
Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ
Обновлено в 03:08
Армия и оружие
Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим
Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
Общество
В Башкирии обрушился мост из фильма «Вечный зов»
Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
Обновлено в 02:54
Политика
Путин рассказал, что сдерживает планы России по развитию
В ходе интервью президенту России был задан вопрос, почему планы по развитию России с трудом реализуются, несмотря на огромное доверие, оказанное главе государства избирателями на выборах.
Обновлено в 00:27
Здоровье
На Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей
На коллегии выступили также главврачи районов, где отмечены самые высокие показатели смертности и худшие сигнальные индикаторы.
Обновлено в 04:40
Авто
Компания Opel представила обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
Происшествия
Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме
В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31