Общество

В Петербурге из-за сильного ливня подтопило улицыPeterburg2.ru 01:35

Петербуржцы в социальных сетях делятся фотографиями последствий стихии: скрывшиеся под водой улицы, подтопленный ЗСД, затопленные пешеходные переходы и "плывущие" по дорогам машины.
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В Петербурге после ливня оказались затоплены десятки улиц

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Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

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В Пентагоне не придают большого значения внешнему виду бронетехники.
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Обновлено в 05:09
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Обновлено вчера в 12:27
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Интернет

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Эксперты предполагают, что неполадки в работе WhatsApp, Facebook и Instagram могли произойти из-за проблем в дата-центрах.
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Обновлено в 03:45
Происшествия

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Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Общество

Тюменская чиновница потеряла работу из-за участия в конкурсе Playboy

Обновлено в 00:25
Политика

Названы даты проведения Российского инвестиционного форума – 2020

По итогам заседания Оргкомитет утвердил датами проведения мероприятия 12–14 февраля 2020 года.
Обновлено в 05:10
Происшествия

Чиновники Минобрнауки потратили 360 млн на несуществующую систему

Как говорится в сообщении, речь идет о 360 миллионах рублей.
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Шоу-бизнес

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Экс-супруга Алиса требует от Андрея Аршавина выплаты крупной суммы алиментов.
Обновлено вчера в 11:00
Шоу-бизнес

Депутат Манукян обвинил звезд в пиаре на истории с Пугачевой

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Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Ранее испанские ученые из Университета Гранады и Мадридского университета Комплутенсе выяснили, что употребление молока и молочных продуктов помогает предотвратить появление различных хронических заболеваний, в том числе рака и диабета.
Обновлено в 05:34
Авто

Продажи автомобилей Lamborghini выросли на 96%

За первое полугодие 2019 года в мире было продано на 96% больше автомобилей итальянской компании Lamborghini по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 03:27
Шоу-бизнес

Актриса сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках фильма

Обновлено в 05:36
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
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Происшествия

Минобороны Белоруссии назвало причины ЧП с салютами в Минске

Обновлено в 05:18
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Шойгу назвал причину ЧП на глубоководном аппарате ВМФ

Обновлено в 03:08
Армия и оружие

Неизвестную систему РЭБ огромных размеров обнаружили на базе Хмеймим

Серия спутниковых снимков, на которой запечатлена неизвестная система радиоэлектронной борьбы, поражающая своим размерами, появилась в Сети.
Обновлено в 02:55
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Пользователей соцсетей Софья Андреева пишет, что данный пешеходный деревянный мост протяженностью 550 метров, построенный в 1936 году, по неподтвержденным данным является самым длинным деревянным мостом в России.
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Политика

Путин рассказал, что сдерживает планы России по развитию

В ходе интервью президенту России был задан вопрос, почему планы по развитию России с трудом реализуются, несмотря на огромное доверие, оказанное главе государства избирателями на выборах.
Обновлено в 00:27
Здоровье

На Кубани за рост смертности решили наказывать главных врачей

На коллегии выступили также главврачи районов, где отмечены самые высокие показатели смертности и худшие сигнальные индикаторы.
Обновлено в 04:40
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Компания Opel представила обновленную Opel Astra

Компания Opel представила обновленную Opel Astra, прошедшую плановую модернизацию.
Обновлено в 01:30
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Владельца Корчмы «Тарас Бульба» приговорили к тюрьме

В 2017 году Белойвану было предъявлено обвинение в неуплате налогов на сумму свыше 650 млн рублей.
Обновлено в 04:31
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