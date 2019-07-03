Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицыРБК 15:52

«Из-за резкого выпадения осадков в городе наблюдается увеличение количества подтоплений», — говорится в сообщении. На предприятии отметили, что 22,3 мм — аномальное количество осадков, за два часа «Водоканал Санкт-Петербурга» получил 73 заявки.
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Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Политика

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Обновлено в 19:27
Общество

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Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
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Происшествия

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В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
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Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
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«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи

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В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
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