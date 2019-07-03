«Из-за резкого выпадения осадков в городе наблюдается увеличение количества подтоплений», — говорится в сообщении. На предприятии отметили, что 22,3 мм — аномальное количество осадков, за два часа «Водоканал Санкт-Петербурга» получил 73 заявки.

Политика В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Футбол Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.

Интернет «Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.

Политика Порошенко призвал украинцев на акции протеста Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («Об очищении власти»).

Общество Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.

Шоу-бизнес Алла Пугачева показала кольцо стоимостью 28 млн рублей Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.

Происшествия Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.

Кино Певец Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга Егор Крид сыграет главную роль — робота — в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».

Политика Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.

Армия и оружие В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик» The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».

Политика Путин назвал условие диалога с Украиной Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.

Авто Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.

Здоровье Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.

Происшествия В Минске во время салюта погибла женщина Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

Происшествия Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.