Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицыРБК 15:52
«Из-за резкого выпадения осадков в городе наблюдается увеличение количества подтоплений», — говорится в сообщении. На предприятии отметили, что 22,3 мм — аномальное количество осадков, за два часа «Водоканал Санкт-Петербурга» получил 73 заявки.
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Политика
В Раде предложили провести «дематюкацию» украинского языка
Напомним, 25 апреля Верховная рада приняла закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".
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Футбол
Карпин озвучил задачи «Ростова» на новый сезон
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после победы над ЦСКА (2:1) в матче 3-го тура Кубка Париматч Премьер подвел итоги австрийских сборов и рассказал о целях команды на сезон-2019/20.
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Политика
Минобороны опубликовало имена 14 погибших подводников
Обновлено в 13:11
Интернет
«Лаборатория Касперского» предупредила о новом вирусе-вымогателе
В ближайшее время эксперты ожидают всплеск подобных атак, так как в разработку вируса вложено достаточно много ресурсов, которые авторы захотят окупить.
Обновлено в 10:20
Политика
Порошенко призвал украинцев на акции протеста
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на акцию протеста против отмены закона о люстрации («Об очищении власти»).
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Общество
Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН
Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
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Шоу-бизнес
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Поклонники заметили на руке артистки кольцо. Ювелиры оценили стоимость украшения в 28 млн рублей. Об этом сообщает издание StarHit.
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Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Кино
Певец Егор Крид сыграет робота в новом фильме Марюса Вайсберга
Егор Крид сыграет главную роль — робота — в фантастической комедии Марюса Вайсберга «(НЕ) Идеальный мужчина».
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Политика
Путин назвал условие диалога с Украиной
Диалог Киева и Москвы возможен при выполнении главой Украины Владимиром Зеленским своих предвыборных обещаний, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 19:53
Экономика
Банк «Уралсиб» продлевает автокредитование по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»
Банк «Уралсиб» продлевает прием заявок и выдачу кредитов по программам с господдержкой автокредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль».
Обновлено в 08:27
Шоу-бизнес
Возвращение мумии: Екатерина Стриженова показала, как борется с возрастом
Как именно называется процедура, Стриженова не помнит.
Обновлено в 13:48
Наука
«Человек врет в двух измерениях»: о роли нейросетей в определении лжи
Б. Г.: Фальшивые отзывы только бизнесу были бы выгодны, а тут люди врут, чтобы получить деньги.
Обновлено 01 июля в 07:34
Авто
Lexus LS получил лимитированную версию LS Inspiration Series
Lexus LS Inspiration Series получил уникальный цвет кузова Deep Garnet, 20-дюймовые колесные диски и эксклюзивную отделку салона.
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Здоровье
Эпидемия ВИЧ распространилась на еще 4 региона России
В настоящему времени ситуация крайне плоха в 13 регионах, где за последние три года более 1% жителей оказались заражены вирусом иммунодефицита человека.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Армия и оружие
ВВС США выделяют $82 млн на модернизацию спутниковой связи в Арктике
Военно-воздушные силы США заключили контракт на $82 млн на модернизацию военной спутниковой связи в Арктике.
Обновлено в 16:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло на Камчатке
Обновлено 01 июля в 00:23
Происшествия
Ущерб от наводнения в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей
По предварительным данным, материальный ущерб от паводка в Иркутской области составил 29 миллиардов рублей.
Обновлено в 12:31
Футбол
Головин, Фалькао и Фабрегас презентовали новую форму «Монако»
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Обещанные Трампом танки оказались ржавыми и без стволов
Две бронемашины "Брэдли", доставленные к мемориалу Авраама Линкольна в Вашингтоне на празднование Дня независимости США, оказались старыми, со следами ржавчины.
Обновлено в 20:05