Общество
В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицыРБК 15:52
В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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Политика
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено в 13:43
Политика
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
Глава ПАСЕ Лилиан Мори Паскье сожалеет о решении Украины отозвать приглашение наблюдать за выборами в Раду 21 июля, говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, поступившем в РИА Новости.
Обновлено в 08:48
Финансы
Dow Jones побил исторический рекорд перед Днем независимости в США
В преддверии празднования Дня независимости промышленный индекс Dow Jones обновил свой установленный в октябре уровень и вырос до абсолютного исторического максимума.
Обновлено в 14:43
Авто
Неэкологичные машины в России вычислит искусственный интеллект
Обновлено в 20:26
Происшествия
Фигуранта дела об убийстве экс-спецназовца объявили в розыск
Cледственный комитет России объявил в международный и федеральный розыск Оганеса Айрапетяна, основного подозреваемого по делу о массовой драке в Красногорске, в ходе которой был убит экс-спецназовец Никита Белянкин.
Обновлено в 21:07
Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Происшествия
В Кургане при взрыве мобильного телефона погиб ребенок
В дежурно-диспетчерской службе города сообщили ТАСС, что взорвался стоявший на подзарядке мобильный телефон, который ребенок принес в общежитие с улицы.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Бронежилеты в рядах ВСУ становятся роскошью
Киевские боевики в зоне проведения карательной операции на Донбассе остались без средств индивидуальной бронезащиты, хотя командование продолжает списывать таковые в документах.
Обновлено в 07:02
Армия и оружие
Суд запретил Трампу тратить на постройку стены средства Пентагона
Окружной апелляционный суд США в Сан-Франциско отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа об отмене решения суда низшей инстанции, которым было заблокировано использование средств Пентагона на постройку стены на границе с Мексикой, пишет The Wall Street Journal.
Обновлено в 21:58
Транспорт
Открыто движение по участку платной трассы М-11 от Клина до Твери
Участок с 97 до 149 км от Клина до Твери проходит по территориям Московской и Тверской областей, является продолжением участка 15-97 км и соединяется с федеральной трассой М-10 "Россия" на 143-м км. В результате открыт для сквозного проезда весь путь по М-11 от МКАД до Твери.
Обновлено в 05:22
Происшествия
В Тюмени введен план «Перехват» из-за стрельбы в торговом центре
Из торгового центра «Кристалл» в Тюмени эвакуировали всех посетителей из-за стрельбы. Об этом сообщает управление МВД по области.
Обновлено в 11:27
Шоу-бизнес
Футболист Аршавин развелся с женой
Футболист Андрей Аршавин сегодня официально стал холостым мужчиной.
Обновлено в 11:39
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Владимир Путин освободил от должностей трех генералов.
Обновлено в 10:45
Наука
Ученые впервые удалили ВИЧ из ДНК мышей
Обновлено вчера в 17:12
Космос
Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть
По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено в 21:43
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Обновлено в 17:59
Политика
Руководство «ЕР» направило в регионы предвыборные рекомендации
Рекомендации разработаны Высшей партийной школой «Единой России».
Обновлено в 19:09
Религия
Священный синод РПЦ впервые пройдёт на Валааме
«В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдёт очередное заседание Священного синода», — сказал пресс-секретарь.
Обновлено в 11:24
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Шоу-бизнес
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии 27-летняя серпуховчанка два года назад пострадала от рук собственного мужа: в порыве ярости мужчина отрубил девушке кисти рук.
Обновлено вчера в 08:33
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Гаджеты
Apple решит проблему с направлением взгляда при видеочате
Вероятно, Apple задействует технологию, которая несколько видоизменяет картинку, меняя направление взгляда человека.
Обновлено в 07:57
Гаджеты
Китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО в смартфоны туристов
Эксперты по кибербезопасности определили, что китайские спецслужбы устанавливают шпионское ПО на смартфоны туристов.
Обновлено в 06:51
Космос
Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
14 моряков-подводников погибли в результате пожара
14 моряков-подводников погибли в результате отравления продуктами горения, — сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны.
Обновлено вчера в 11:31
Авто
Компания Opel показала обновленную Opel Astra
Компания Opel представила обновленное семейство Opel Astra.
Обновлено в 11:24
Общество
Школьные экскурсии: за и против
Полевые выходы предоставляют ученикам новые возможности обучения через опыт: школьная археологическая экспедиция, сбор материала для школьного музея, работа в местной биостанции, метеостанции, исследование экологической обстановки на местности и многое другое.
Обновлено в 10:05
Здоровье
Специалисты рассказали, как похудеть без спорта и жестких диет
Эксперты решили рассказать, как это сделать. Как отмечают специалисты, в борьбе с лишним весом поможет правильное дыхание.
Обновлено в 11:15
Авто
Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6%
По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).
Обновлено в 08:31