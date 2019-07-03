Общество

В Петербурге из-за аномальных ливней затопило улицыРБК вчера в 15:52

В Санкт-Петербурге за 20 минут выпало 22,3 мм осадков — это втрое больше, чем способна обработать ливневая канализация города, чтобы не было подтоплений, сообщается на сайте ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».
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«Водоканал» объяснил, почему улицы Петербурга затапливает

Мойка78вчера в 14:31

В Петербурге за 20 минут выпало рекордное количество осадков

Gazeta.SPbвчера в 13:39

За 20 минут в Санкт-Петербурге выпало рекордное количество осадков

Невские Новостивчера в 12:57

Петербург спасается от рекордного количества осадков

Петербургский дневниквчера в 14:03

Северную столицу завалило крупным градом

АиФ Санкт-Петербургвчера в 13:39

За 20 минут на Петербург вылились рекордное количество дождя

КП - Санкт-Петербургвчера в 14:13

У люков на Арсенальной набережной «сорвало крыши»

Фонтанка.Рувчера в 13:40
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено вчера в 23:57, Вашингтон
Происшествия

Восстановлена хронология аварии на «Лошарике»

Пожар на атомной глубоководной станции АС-31 «Лошарик» мог произойти из-за короткого замыкания в одном из распределительных щитов.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

В Минске во время салюта погибла женщина

Обновлено вчера в 17:59
Политика

Суд перенес заседание по делу Вышинского из-за неготовности прокуроров

Обновлено вчера в 12:34
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

Призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, обращенный к Москве, удивил посольство России в Лондоне.
Обновлено вчера в 13:43
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия

Кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры в Индии

Домашний кот защитил своих хозяев от ядовитой кобры, заползшей в жилище в Индии. На Youtube можно увидеть видео происшествия.
Обновлено вчера в 22:56
Происшествия

На Уралмаше убили экс-главу киргизской диаспоры

Обновлено 02 июля в 23:56
Шоу-бизнес

Попробуй повтори: Джейсон Стэтхэм впечатлил невероятным трюком

Стэтхэм достиг своей цели одним чрезвычайно точным и зрелищным ударом ноги — с разворота. При этом бутылка почти не покачнулась.
Обновлено вчера в 23:30
Общество

«При виде меня люди начинают креститься»: как живёт в Екатеринбурге студентка в хиджабе

Обновлено вчера в 23:40
Политика

Путин рассказал о планах после президентского срока

Президент России Владимир Путин рассказал в интервью итальянской газете Corriere della Sera о своих планах по истечении президентского срока в 2024 году.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде на июль

«Совершенно секретно»: Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что практически по всей России в июле синоптики ждут температуру около и выше норм, сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 08:11
Футбол

Воспитанник «Спартака» Обухов перешел в «Сочи»

Нападающий Владимир Обухов стал игроком футбольного клуба «Сочи». Об этом сообщает пресс-служба новичка РПЛ.
Обновлено вчера в 17:08
Армия и оружие

В Минске прошел парад в День независимости

Посвященный Дню независимости и 75-летию освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков парад прошел в центре Минска 3 июля.
Обновлено вчера в 15:12
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Происшествия

В Иркутской области за сутки подтоплено пять новых населенных пунктов

Обновлено вчера в 21:54
Общество

СМИ сообщили о планах властей проверить влияние сетей 5G на здоровье

Ряд профильных ведомств, включая Минздрав и Минкомсвязь, проведут исследование о влиянии технологии 5G на здоровье людей, пишет газета «Известия» со ссылкой на протокол межведомственного совещания и проект технического задания исследования.
Обновлено вчера в 20:59
Политика

На российскую семью совершено нападение в Грузии

Туристы из Санкт-Петербурга, путешествовавшие по Грузии на своем автомобиле, подверглись нападению со стороны украинских и грузинских радикалов.
Обновлено вчера в 07:13
Политика

Путин подписал закон о приостановке ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин подписал федеральный закон, которым приостановил действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

В «Ростелекоме» рассказали о назначении Единой биометрической системы

Планы использовать ЕБС для борьбы с преступниками «Известиям» подтвердили в Райффайзенбанке, Росбанке, Почта Банке, «Тинькофф», Банке Хоум Кредит, Сбербанке, банке «Ренессанс Кредит» и Россельхозбанке.
Обновлено вчера в 20:41
Происшествия

В Кургане ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона

Ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона в Кургане.
Обновлено вчера в 03:55
Гаджеты

Новые смартфоны Xiaomi оказались не быстрее устаревших моделей

Компания Xiaomi представила вчера новую серию смартфонов CC9.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия

В Якутии депутат избил инспектора ДПС лопатой

В Якутии суд Верхневилюйского улуса рассмотрит уголовное дело против сельского депутата, напавшего с лопатой на инспектора ДПС, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

Против Маслякова начинается судебный процесс из-за КВН

Судебный процесс начался против ведущего КВН Александра Маслякова из-за авторских прав, сообщает Super.
Обновлено вчера в 17:28
Здоровье

Голикова заявила о катастрофической убыли населения России

Россия катастрофически теряет население, заявила вице-премьер Татьяна Голикова, передает ТАСС.
Обновлено 02 июля в 14:05
Политика

«Нафтогаз» предупредил о возможных перебоях в транзите газа из России

«Нафтогаз» ожидает перебои в транзите российского газа в первом квартале 2020 года, заявил руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов в ходе конференции по вопросам реформ на Украине в Торонто.
Обновлено вчера в 23:37
Политика

Венесуэла предупредила граждан США о невозможности защиты их интересов

«Перед фактом отказа и отсутствия интереса правительства США принять Турцию как государство-защитника дипломатических объектов, собственности и интересов венесуэльцев в своей стране, граждане США, которые живут на венесуэльской территории, не смогут обладать защитой», — говорится в заявлении министра иностранных дел Венесуэлы на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:34
Армия и оружие

В Черное море вошел французский корабль-разведчик

Разведывательный корабль Dupuy de Lôme ВМС Франции вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено вчера в 23:09
Кино

Disney выбрал на роль Русалочки темнокожую актрису Холли Бэйли

Обновлено вчера в 18:10
Шоу-бизнес

Рустам Солнцев заявил, что Хлебникова «умирает» от алкоголизма

Антон Логинов умер в прошлом году.
Обновлено вчера в 14:16
Происшествия

Лодка с пятью пассажирами перевернулась на Волге под Саратовом

Обновлено вчера в 15:37
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