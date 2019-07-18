Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

с чего всё началось

Сегодня во время визита в Петербург Путин рассказал врио губернатора города Александру Беглову о том, что его просьба удовлетворена. Два месяца назад Беглов обращался к президенту с просьбой ввести с 1 октября в Петербурге режим электронной визы для поддержки въездного туризма.

В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

Политика Киев предложил одновременно освободить Вышинского и Сенцова Офис президента Украины предложил одновременно освободить осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова и руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщила пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Политика Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2» Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сообщает грузинский Первый канал.

Экономика Путин поручил правительству предоставить малообеспеченным семьям жилье Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать механизмы обеспечения малоимущих семей жильем на условиях сохранения площадей в публичной собственности, сообщила пресс-служба Кремля в четверг, 18 июля.

Общество Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.

Политика Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.

Армия и оружие Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе В российском военном ведомстве назвали опубликованную британским агентством Reuters информацию о якобы участии в боях в сирийской провинции на стороне президента Башара Асада российских «сухопутных войск» и «специальных подразделений» «очередным фейком».

Армия и оружие Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

Культура Инна Чурикова получила травму во время спектакля Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".

Шоу-бизнес Диана Шурыгина променяла мужа на молодого миллионера Диана Шурыгина еще несколько дней назад отдыхала с мужем Андреем Шлягиным в Турции, а теперь развлекается с другим мужчиной на острове Бали.

Экономика МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".

Происшествия Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский» Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.

Политика Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.

Армия и оружие LA Times: власти США свернули ряд программ по обнаружению оружия массового поражения Министерство внутренней безопасности (МВБ) США свернуло некоторые программы, направленные на предотвращение в стране террористических актов с применением оружия массового поражения.

Политика США ввели санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний Соединенные Штаты ввели в четверг санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний.

Происшествия После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.

Футбол Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака» Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".

Гаджеты Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.

Происшествия МВД отказалось заводить дело на женщину, заказавшую лекарство для сына Проверка не выявила оснований для возбуждения уголовного дела против Елены Боголюбовой, заказавшей через интернет не зарегистрированное в России лекарство для больного ребенка, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Москве.

Музыка Фестиваль «Нашествие» начался в Тверской области Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".

Политика Трамп пока не рассматривает санкции против Турции Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.

Экономика Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.

Происшествия На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.

Политика Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.