Политика
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визыGazeta.SPb 12:46
Сегодня во время визита в Петербург Путин рассказал врио губернатора города Александру Беглову о том, что его просьба удовлетворена. Два месяца назад Беглов обращался к президенту с просьбой ввести с 1 октября в Петербурге режим электронной визы для поддержки въездного туризма.
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Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАСС10:47
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Электронные визы будут действовать не только в Петербурге, но и в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург10:49
В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы для иностранных туристов
Петербургский дневник11:12
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 16:22, Вашингтон
Политика
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Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
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Обновлено в 14:16
Общество
Столичная мэрия подала к Церетели иск на 55 млн рублей
Департамент городского имущества Москвы подал иск к известному скульптору Зурабу Церетели, сумма исковых требований превышает 55 млн рублей.
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Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Армия и оружие
Минобороны РФ опровергло участие российского спецназа в боях в Идлибе
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Учения «Си Бриз – 2019» (Sea Breeze 2019), стартовавшие 1 июля в акватории Черного моря, завершились 12 июля.
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Кино
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Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Культура
Инна Чурикова получила травму во время спектакля
Народная артистка СССР Инна Чурикова в четверг получила травму, играя в спектакле на сцене театра "Русская песня".
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Диана Шурыгина еще несколько дней назад отдыхала с мужем Андреем Шлягиным в Турции, а теперь развлекается с другим мужчиной на острове Бали.
Обновлено в 02:43
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
Обновлено в 03:44
Экономика
МЭР запретит перекрестное субсидирование тарифов на электричество
Одни регионы теперь не будут доплачивать за скидки для других Минэкономразвития подготовило указ президента РФ о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 10:58
Происшествия
Горожанко задержали после заседания ИКМО «Екатерингофский»
Кандидата в депутаты муниципального совета МО "Екатерингофский" Федора Горожанко вечером 18 июля задержали в администрации Адмиралтейского района, где проходило заседание местной избирательной комиссии.
Обновлено в 12:52
Политика
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Путин поблагодарил Медведчука за гуманитарную деятельность
Президент России Владимир Путин поблагодарил Виктора Медведчука, главу политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" за деятельность по освобождению удерживаемых лиц.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
LA Times: власти США свернули ряд программ по обнаружению оружия массового поражения
Министерство внутренней безопасности (МВБ) США свернуло некоторые программы, направленные на предотвращение в стране террористических актов с применением оружия массового поражения.
Обновлено в 15:50
Политика
США ввели санкции против пяти граждан Ирана и семи иранских компаний
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Обновлено в 14:30
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Октябрьская железная дорога начала служебную проверку после информации о том, что машинист поезда вез клиента сервиса Blablacar в своей кабине, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 12:25
Футбол
Резиуан Мирзов стал игроком московского «Спартака»
Хавбек футбольного клуба "Ростов" Резиуан Мирзов фактически стал игроком московского "Спартака".
Обновлено в 11:15
Гаджеты
Ряд смартфонов Honor вскоре получат обновление до Android 10 Q
По данным сетевого источника, 9 августа Huawei представит собственную графическую оболочку EMUI 10 на базе Android 10 Q. Одновременно с этим событием выйдет оболочка Magic 3.0 для смартфонов Honor на базе десятой версии Android Ранее были опубликованы смартфоны Huawei, которые получат обновление до Android 10 Q. В списке присутствовали аппараты Honor.
Обновлено в 16:13
Происшествия
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Фестиваль открыла группировка «Ленинград». 18 июля на фестивале "Нашествие" выступает "Ленинград", Глеб Самойлов и "Северный флот".
Обновлено в 15:28
Политика
Трамп пока не рассматривает санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент не рассматривает санкции против Турции в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных комплексов С-400.
Обновлено в 13:16
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Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
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Обновлено в 08:07
Общество
Прожившие вместе 71 год супруги умерли в один день
Обновлено в 03:22
Происшествия
На юге Москвы полиция открыла огонь по мужчинам, оказавшим сопротивление при задержании
Сотрудник полиции открыл огонь при задержании подозреваемых на юге Москвы, которые попытались завладеть оружием полицейских.
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Политика
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Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Транспорт
В России введут штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам
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