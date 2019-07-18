Политика
В Петербурге и Ленобласти введут электронные визыКП - Санкт-Петербург вчера в 12:57
В город на Неве едут люди со всего мира, но, к сожалению, поток иностранных путешественников сдерживают трудности при оформлении российской визы. Чтобы увеличить турпоток и, соответственно поступления в бюджет, было решено ввести в Петербурге и Ленобласти электронные визы.
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с чего всё началось
Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАССвчера в 10:47
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Путин в четверг подпишет указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
Интерфакс - Россиявчера в 10:50
Электронные визы будут действовать не только в Петербурге, но и в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербургвчера в 10:49
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:39, Вашингтон
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