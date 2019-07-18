Политика

В Петербурге и Ленобласти введут электронные визыКП - Санкт-Петербург вчера в 12:57

В город на Неве едут люди со всего мира, но, к сожалению, поток иностранных путешественников сдерживают трудности при оформлении российской визы. Чтобы увеличить турпоток и, соответственно поступления в бюджет, было решено ввести в Петербурге и Ленобласти электронные визы.
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В Санкт-Петербурге и Ленинградской области введут режим электронной визы

Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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