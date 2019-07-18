Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

с чего всё началось

В город на Неве едут люди со всего мира, но, к сожалению, поток иностранных путешественников сдерживают трудности при оформлении российской визы. Чтобы увеличить турпоток и, соответственно поступления в бюджет, было решено ввести в Петербурге и Ленобласти электронные визы.

В Петербурге и Ленобласти введут электронные визы

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