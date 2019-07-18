Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подпишет в четверг.

В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визы

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