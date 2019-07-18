Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визыАБН вчера в 12:23
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подпишет в четверг.
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с чего всё началось
Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАССвчера в 10:47
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Путин в четверг подпишет указ о введении режима электронной визы на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 00:11, Вашингтон
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