Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визыАБН 12:23
На территории Петербурга и Ленинградской области будет введен режим электронной визы. Соответствующий указ президент России Владимир Путин подпишет в четверг.
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с чего всё началось
Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАСС10:47
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Электронные визы будут действовать не только в Петербурге, но и в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург10:49
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 20:58, Ашберн
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