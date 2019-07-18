Политика
В Петербурге и Ленинградской области введут электронные визыРИА Новости 12:13
Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Режим электронной визы будет введен на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым.ТАСС10:47
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Электронные визы будут действовать не только в Петербурге, но и в Ленобласти
Телеканал Санкт-Петербург10:49
В Петербурге и Ленобласти введут режим электронной визы для иностранных туристов
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