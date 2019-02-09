Общество

В Петербурге госслужащие вышли на уборку снега и наледиИзвестия 04:59

9 февраля временно исполняющий обязанности (врио) губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в рамках совещания по уборке города назвал борьбу с наледью первоочередной задачей. Он поручил открыть горячие линии для обращения местных жителей, пострадавших от падений на льду или протечек крыш.
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Александр Беглов
Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.
— Александр Беглов, российский политикФАН 02:13

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