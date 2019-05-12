Происшествия

В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКАРБК 13:15

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Gazeta.SPb14:43

У Казанского собора произошла массовая драка футбольных фанатов

Петербургский дневник07:34

Кулачный бой фанатов на Савушкина расценили как мелкое хулиганство. В полиции четверо

Фонтанка.Ру13:10

Несколько десятков футбольных фанатов «Зенита» и ЦСКА устроили драку перед матчем

ТАСС11:41

Перед матчем «Зенит» - ЦСКА произошла массовая драка между болельщиками. Видео

Спорт-Экспресс11:40

В МВД раскрыли подробности драки между фанатами «Зенита» и ЦСКА

Невские Новости12:13

Стали известны подробности драки футбольных фанатов на Савушкина

Мойка7813:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 15:15, Ашберн
Общество

В Париже экологи вылили на ступени Трокадеро 300 л бутафорской крови

Французские экологические активисты провели в Париже акцию, чтобы напомнить властям о необходимости принять меры для сохранения биоразнообразия на Земле.
Обновлено в 10:09
Футбол

«Зениту» вручили чемпионский кубок

Обновлено в 14:25
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Происшествия

Пожар в Волгограде: в огне пострадал человек

Возгорание тушат более 40 человек и 15 единиц техники. На месте пожара также работает оперативная группа ГУ МЧС по Волгоградской области.
Обновлено в 14:13
Армия и оружие

Крым отмечает 75-летие освобождения от фашизма

Обновлено в 09:26
Футбол

Хосеп Гвардиола: Это самый сложный титул из всех, что я завоевывал

Обновлено в 14:02
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Футбол

«Манчестер Сити» шестой раз стал чемпионом Англии по футболу

Футболисты «Манчестер Сити» второй раз подряд и в шестой раз в истории выиграли чемпионат Англии.
Обновлено в 13:55
Футбол

Прядкин: «Был уверен, что „Анжи“ дойдет до конца сезона, мы им помогли финансово»

Президент российской Премьер-лиги Сергей Прядкин высказался о том, что «Анжи», испытывавший финансовые проблемы, доиграл сезон.
Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился на миллионерше

Бывший муж герцогини Сассекской Меган женился на дочери скандально известного миллионера Стэнфорда Курланда.
Обновлено в 10:30
Общество

В МВД Мордовии объяснили два одинаковых портрета в «Бессмертном полку»

Обновлено в 14:09
Кино

Прощание с режиссером Николаем Тархановым пройдет в Шелехове 15 мая

Иркутского режиссера и фотографа Николая Тарханова похоронят в Шелехове 15 мая.
Обновлено в 05:10
Путешествия

Круизный лайнер «Князь Владимир» пришел в порт Сочи после ремонта

Единственный в Черном море российский круизный лайнер «Князь Владимир» прибыл 10 мая в Сочи после завершения ремонта на Новороссийском судоремонтном заводе.
Обновлено вчера в 04:16
Политика

Путин проведет совещания по ОПК в новом формате

Обновлено в 12:29
Общество

Владимир Зеленский в честь Дня матери опубликовал архивный снимок

Обновлено в 08:02
Политика

Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
Обновлено в 00:11
Футбол

Умер главный редактор фотоагентства «Интерпресс» Александр Николаев

Главный редактор петербургского фотоинформационного агентства "Интерпресс" Александр Николаев скончался на 66-м году жизни из-за сердечного приступа, сообщается на сайте футбольного клуба "Зенит".
Обновлено в 15:04
Происшествия

Неизвестные напали на четыре торговых судна у берегов ОАЭ

Четыре торговых судна, приписанных к различным странам, подверглись атаке вандалов в районе порта Фуджейра у восточного берега Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), передает Emirates News Agency со ссылкой на заявление МИД страны.
Обновлено в 14:40
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 500 тыс. рублей показали на свежих фото

В июле текущего года на рынке появится новый недорогой кросс-вэн Renault Triber.
Обновлено в 00:09
Политика

Команда Зеленского опубликовала «видеопетицию» о роспуске Рады

Команда избранного президента Украины Владимира Зеленского опубликовала на своём YouTube-канале ролик с обсуждением возможности роспуска Верховной рады.
Обновлено в 09:31
Политика

На Украине рассекретили документы об убийстве Петлюры

Обновлено в 09:07
Экономика

Стоимость биткоина впервые с октября превысила семь тысяч долларов

На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 3,21%, до 7,001 тысячи долларов, впервые с 15 октября прошлого года преодолев уровень в 7 тысяч долларов.
Обновлено в 11:24
Теннис

Джокович выиграл «Мастерс» в Мадриде, одолев в финале Циципаса

Обновлено в 14:21
Происшествия

В Китае 12 человек погибли в ДТП

Обновлено в 14:43
Политика

Десятки сталинских чекистов тайно реабилитировали в России

Обновлено в 12:25
Армия и оружие

Иран пообещал серьезный ответ на любые силовые действия США

Обновлено в 09:56
Футбол

Кононов: футболистам «Спартака» нужно работать над реализацией моментов

Обновлено в 12:42
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

Объяснено попадание С-300 в США

Обновлено в 14:03
Космос

Конец «Бурана». Как погиб великий советский проект

Последним великим успехом советской космонавтики стал полет космического корабля многоразового использования «Буран», состоявшийся 15 ноября 1988 года.
Обновлено вчера в 17:04
Как работают Яндекс.Новости?
Главное