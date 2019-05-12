В Петербурге фанаты устроили драку перед матчем «Зенита» и ЦСКАРБК 13:15

ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, сообщил, что драка произошла между болельщиками футбольных клубов «Зенит» и ЦСКА в преддверии матча между этими командами.

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