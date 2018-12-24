Детей судей, прокуроров и следователей могут начать зачислять в школу вне очереди, как сейчас это происходит с детьми работников МВД, военных и сотрудников Росгвардии.

с чего всё началось

Дети судей, работников прокуратуры и Следственного комитета могут получить право на внеочередное зачисление в школу. Соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Законодательное собрание Санкт-Петербурга, сообщает «Парламентская газета».

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