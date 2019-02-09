Общество
В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и ледРБК 07:06
В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», — уточняется в сообщении.
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Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.
— Александр Беглов, российский политикФАН 02:13
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Гаджеты
Названы смартфоны с самым мощным излучением
Составляя рейтинг, эксперты Statista руководствовались данными Федерального ведомства по радиационной защите ФРГ, в распоряжении которой есть обширная база данных о смартфонах и уровне их излучения во время разговора.
Обновлено в 02:29
Политика
В МИД назвали условие транзита газа через Украину
Замглавы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину, но на своих условиях, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:45
Шоу-бизнес
Продюсер и друг Децла считают, что рэпера могли отравить
Обновлено в 07:07
Общество
На Новой Земле введен режим ЧС из-за нашествия белых медведей
На архипелаге Новая Земля ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с массовым нашествием белых медведей на территорию населенных пунктов.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
Швеция заявила о создании «истребителя-убийцы» российских Су
Стокгольм создал истребитель Saab Gripen E, который способен "уничтожить" российские военные самолеты серии "Су" - заявил командующий военно-воздушными силами Швеции Матс Хельгессон на предпродажной презентации истребителя в Финляндии.
Обновлено в 04:31
Политика
Порошенко скрыл от ЦИК судно и земельный участок
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины в ходе проверки декларации о доходах Петра Порошенко как кандидата в президенты страны обнаружила ряд нарушений.
Обновлено в 07:45
Происшествия
Самолет с отказавшей гидравликой сел в Шереметьево
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Париже начались столкновения между «желтыми жилетами» и полицией
Первые столкновения произошли в Париже между участниками протестного движения "желтых жилетов" и правоохранительными органами, сообщает радиостанция France Info.
Обновлено в 08:07
Политика
Зеленский устроил во Львове перепалку с ветеранами АТО
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский устроил перепалку с бывшими военными во Львове.
Обновлено в 02:23
Общество
Отключению аналогового телевещания посвятят флешмоб
В ближайшую субботу, 9 февраля, в семи субъектах Федерации пройдет акция, посвященная первой волне отключения аналогового телевещания в стране.
Обновлено 06 февраля в 07:57
Происшествия
Задержанного аспиранта МГУ не узнали на процедуре опознания
Один из опознающих не узнал аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова, освобожденного по делу об изготовлении взрывчатки в четверг и задержанного по делу о хулиганстве, сообщила "Интерфаксу" адвокат задержанного Светлана Сидоркина.
Обновлено вчера в 12:34
Общество
В Петербурге открыли памятную доску Даниилу Гранину
В Петербурге открыли памятную доску на доме, где жил писатель Даниил Гранин.
Обновлено в 07:52
Спорт
Российские биатлонистки стали 10-ми в эстафете на этапе Кубка мира
Ранее в мужской эстафете 4х7,5 км в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону российская команда заняла третье место.
Обновлено вчера в 19:05
Происшествия
СБУ возбудила дело из-за недостачи ценностей в Киево-Печерской лавре
Служба безопасности Украины возбудила уголовное дело о недостаче культурных ценностей в Киево-Печерской лавре.
Обновлено в 05:15
Гаджеты
В Сети появилась информация о новом iPhone
Обновлено в 06:18
Политика
Шведский журналист объяснил, почему Украина виновата в керченском инциденте
Журналист Стефан Линдгрен детально разобрал юридические аспекты инцидента в Керченском проливе для шведского издания Nyhetsbanken и пришел к выводу, что действия России были полностью легитимны.
Обновлено в 07:51
Авто
Назван ТОП-5 самых удобных моделей авто для рынка РФ
4 место – KIA Rio Корейский бестселлер, как и "русский немец" Volkswagen Polo, обладает всем набором качеств, необходимых для долгой, беспроблемной и комфортной эксплуатации по российским дорогам.
Обновлено в 04:07
Происшествия
В результате конфликта в колонии в Самаре пострадали 15 человек
В результате конфликта между заключёнными колонии в Самаре пострадали 15 человек, они получили незначительные травмы.
Обновлено вчера в 14:33
Армия и оружие
Глава штаба ВМС США заявил о необходимости «первого удара» по России
Начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон в ходе выступления в Атлантическом совете призвал Вашингтон «первыми нанести удар» по России, которая «захватывает ключевые водные магистрали».
Обновлено вчера в 22:36
Авто
АВТОВАЗ представил специальную Lada Granta для автошкол
В каждом есть оборудование для инструктора. АВТОВАЗ разработал модификацию седана LADA Granta для автошкол и уже начал принимать заказы.
Обновлено вчера в 22:25
Кино
Волгоградский актер Петр Зайченко госпитализирован в больницу
Обновлено в 09:19
Наука
Ученые рассказали, какие люди стареют медленно
Обновлено в 07:14
Общество
Орнитолог рассказал о миролюбии московских синиц
Руководитель проекта "Орнитарий" в парке "Сокольники" Вадим Мишин заявил, что столичные синицы, в отличие от европейских, не агрессивны и ведут себя традиционно и миролюбиво, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 03:16
Кино
Вместо сиквела у «Аквамена» появится спин-офф
Сценарий картины поручен новичкам Ноа Гарднеру и Эйдену Фицджеральду. Режиссер "Аквамена" Джеймс Ван выступит в качестве продюсера проекта.
Обновлено в 04:09
Авто
Renault Duster нового поколения станет пикапом
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 07:27
Политика
Более 500 человек пришли на митинг в поддержку мэра Риги Ушакова
На митинг в поддержку мэра Риги Нила Ушакова, который начался на Ратушной площади в субботу по местному времени, пришло около 600 человек, люди продолжают прибывать.
Обновлено в 05:51
Общество
Умер украинский журналист Олег Ныпадымка
Скончался известный украинский журналист, основатель популярной газеты "Сегодня" Олег Ныпадымка, сообщили родственники журналиста на его странице в соцсети Facebook.
Обновлено в 07:08
Общество
Немцы смели весь товар в российском магазине в Германии
Издание Merkur отмечает, что магазину, предлагающему товары из Восточной Европы, удалось составить конкуренцию популярным немецким сетям.
Обновлено в 06:23
Происшествия
У берегов Сингапура столкнулись корабль и сухогруз
Обновлено в 06:49