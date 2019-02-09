Общество
В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и ледРБК 07:06
В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», — уточняется в сообщении.
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Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.
— Александр Беглов, российский политикФАН 02:13
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В зимнем субботнике во главе с Александром Бегловым приняли участие более 35 тысяч человек
Петербургский дневник11:15
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