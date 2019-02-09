В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и ледРБК 07:06

Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.

В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», — уточняется в сообщении.

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