Общество

В Петербурге чиновников вывели на улицы убирать снег и ледРБК 07:06

В Санкт-Петербурге 9 февраля объявили субботник для государственных служащих по уборке снега и наледи. Об этом сообщается на сайте городской администрации. «На субботник с утра приглашены сотрудники комитетов городской администрации, подведомственных учреждений», — уточняется в сообщении.
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Александр Беглов
Либо мы уберем снег, либо снег уберет нас.
— Александр Беглов, российский политикФАН 02:13

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