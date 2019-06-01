В Петербурге автомобиль въехал в пешеходовРБК 13:00

В Санкт-Петербурге легковой автомобиль въехал в пешеходов, пострадали три человека. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на отдел пропаганды ГИБДД по городу. ДТП произошло на пересечении Каменноостровского проспекта и улицы Куйбышева.

В Петербурге автомобиль въехал в пешеходов

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