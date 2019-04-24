Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50
В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
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Энергетика
Польша приостановила транзит российской нефти
Обновлено в 17:22
Технологии
Solar JSOC зафиксировала двукратный рост числа кибератак в 2018 году
Национальный провайдер технологий и сервисов защиты информационных активов «Ростелеком»-Solar зафикисировал почти двукратный рост числа кибератак в 2018 году.
Обновлено в 06:43
Политика
Порошенко подозревают в планах сорвать инаугурацию Зеленского
Команда действующего украинского президента Петра Порошенко планирует сорвать инаугурацию Владимира Зеленского, победившего во втором туре президентских выборов на Украине, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:08
Политика
Путин прибыл в Читу на совещание по пожарам в Забайкалье
Президент России Владимир Путин прибыл в Читу, где проведет совещание в связи с ситуацией с природными пожарами в регионе.
Обновлено в 18:28
Здоровье
Россиянам могут запретить ввозить пармезан и хамон
Импорт мясной и молочной и других видов продукции из ЕС, США, Канады, Австралии и других стран Россия запретила в 2014 г. в ответ на санкции против российских политиков, бизнесменов и компаний.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено в 10:34
Наука
Ученые назвали признак склонности к частым изменам
Обновлено в 05:13
Политика
Украина считает агрессией решение России по гражданству для ДНР и ЛНР
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что подписание президентом России Владимиром Путиным указа, который упрощает получение гражданства для жителей Донбасса, является очередным актом агрессии по отношению к Украине.
Обновлено в 11:25
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Политика
Чешское радио извинилось за заголовок в статье о Зеленском
Руководство Чешского радио (Český rozhlas) извинилось за заголовок в статье о победившем на президентских выборах на Украине Владимире Зеленском.
Обновлено в 18:53
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Шоу-бизнес
Джонни Деппа засекли с гоу-гоу танцовщицей из России
55-летний американский актер Джонни Депп встречается с русской танцовщицей гоу-гоу Полиной Гленн, пишет Daily Mail.
Обновлено в 18:46
Политика
Названа главная угроза человечеству
Бывший директор Службы внешней разведки (СВР) России Вячеслав Трубников заявил, что главная угроза человечеству связана с экологией.
Обновлено в 20:45
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Здоровье
Эксперты объяснили, почему россияне полнеют
Эксперты объяснили, почему число страдающих от ожирения россиян выросло в два раза за последние восемь лет.
Обновлено в 19:22
Общество
Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты
Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Политика
Госдеп обвинил Китай в поддержке законного правительства Венесуэлы
Стоит отметить, что ранее Госдеп США обвинял в неудаче попытки госпереворота в Венесуэле Кубу и Россию, оказавших политическую поддержку законному правительству Николаса Мадуро.
Обновлено в 16:28
Политика
Против кинокомпании Зеленского завели уголовное дело
Соломенский районный суд Киева обязал завести уголовное дело о растрате в компании Зеленского 15 апреля.
Обновлено в 13:13
Политика
Путин порекомендовал китайским туристам посетить Крым
В интервью китайскому изданию "Жэньминь Жибао" накануне поездки Путин отметил, что за последние пять лет количество туристов, приезжающих из Китая в РФ, выросло почти вдвое – на 93%.
Обновлено в 19:15
Армия и оружие
Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море
Со слов посла США в Москве Джона Хантсмана, развернутая в Средиземном море американская авианосная группировка в составе более 130 самолетов, 10 кораблей, авианосцев USS Abraham Lincoln и USS John C. Stennis (класса Nimitz), а также девяти тысяч моряков и морских пехотинцев, служит сигналом для Москвы.
Обновлено в 01:29
Происшествия
Суд США обвинил россиянина в домогательствах и грозит лишением свободы
Гражданину РФ грозит до десяти лет лишения свободы в США Американский суд может приговорить россиянина к десяти годам лишения свободы из-за домогательств в самолете.
Обновлено в 21:00
Религия
Страстной Четверг: Бог моет ноги людям
Есть ли в Иуде загадка Ольга Седакова, филолог, поэт: — Все ученики, как поется в тропаре Великого Четверга, во время Тайной Вечери «просвещаются» (в этом слове соединены два значения — обретения знания и освещения; на них падает свет мудрости), а Иуда – «омрачается», то есть наполняется последней темнотой.
Обновлено в 17:07
Политика
Путин: Вопрос пенсионной реформы нельзя перекладывать на простого человека
Напомним, в России с 1 января 2019 года ступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в стране пенсионной реформы.
Обновлено в 10:21
Авто
Названы 10 марок-лидеров на вторичном авторынке Москвы
Эксперты «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 самых популярных марок авто на вторичном рынке Москвы.
Обновлено в 06:40
Экономика
Россияне избавляются от дач из-за нового налога
Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01