Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета вчера в 10:50
В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
Читать в источнике
Оценить79
Подробнее о событии
Показать все источники
Движение по Будапештской, где провалился автобус, восстановлено, но с оговорками
Фонтанка.Рувчера в 14:11
После жуткого ДТП с автобусом движение по Будапештской улице открыли
Петербургский дневниквчера в 15:28
Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 02:01, Ашберн
Политика
Остров Русский принимает первый саммит Путина и Ким Чен Ына
Обновлено вчера в 17:02
Футбол
«Манчестер Сити» побил рекорд клубов АПЛ по голам за сезон
Отдельно стоит отметить, что в матче с "Манчестер Юнайтед" "горожане" побили рекорд клубов АПЛ.
Обновлено вчера в 17:59
Политика
В Госдепе осудили решение России по гражданству для жителей ДНР и ЛНР
США осуждают решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
Обновлено вчера в 20:50
Политика
В Думе прокомментировали новый указ Путина о гражданстве
Напомним, указ об упрощении порядка получения гражданства жителями ряда районов юго-восточных регионов Украины был подписан сегодня президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 19:10
Политика
Глава ДНР поблагодарил Путина за упрощение выдачи российских паспортов
Глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин поблагодарил президента России Владимира Путина за решение упростить выдачу российских паспортов жителям ДНР и ЛНР.
Обновлено вчера в 10:29
Авто
В России начались продажи обновленного Renault Kaptur
Компания Renault объявила о старте продаж обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено вчера в 05:57
Шоу-бизнес
Джонни Депп хочет жениться на 20-летней россиянке, пишут СМИ
Американский актер Джонни Депп планирует жениться на 20-летней танцовщице из Санкт-Петербурга Полине Глен, пишет Daily Mail.
Обновлено вчера в 23:22
Здоровье
В Минздраве рассказали о правилах приготовления шашлыка
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян рассказал, как приготовить шашлык без вреда для здоровья.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Страшное ДТП у Южного автовокзала Екатеринбурга – есть жертвы
Утром 25 апреля в Екатеринбурге рядом с ТЦ "Мегаполис" произошло ДТП с участием двух машин - столкнулись Renault Kaptur и Chevrolet.
Обновлено в 01:02
Армия и оружие
Пхеньян назвал маневры Сеула и США вероломными
Обновлено вчера в 23:25
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина выбыл из борьбы за Кубок Стэнли
Команда Александра Овечкина в решающем матче первого раунда плей-офф НХЛ в овертайме уступила "Каролине" - 3:4.
Обновлено в 01:35
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
На Шри-Ланке прогремел новый взрыв
В воскресенье на Шри-Ланке прогремели восемь взрывов. Жертвами стали, по последним данным, 359 человек.
Обновлено вчера в 01:17
Общество
В ФНС разъяснили условия налогообложения дачных теплиц
К хозяйственным постройкам относятся сараи, теплицы, бани, летние кухни и другие капитальные строения на дачном участке.
Обновлено 23 апреля в 04:22
Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено вчера в 11:48
Футбол
Максим Калиниченко: «Зениту» будет непросто против «Динамо»
«Динамо» очень мотивировано, и питерцам будет непросто против него.
Обновлено вчера в 12:27
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено вчера в 17:05
Происшествия
Неизвестный застрелил подростка в Новокузнецке
В Новокузнецке неизвестный застрелил 17-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте СК РФ по Кемеровской области в среду, 24 апреля.
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
В Москве грабители с топорами похитили у китайцев миллион рублей
Обновлено вчера в 13:58
Происшествия
На Сахалине при пожаре в общежитии ГРЭС погибли трое
Обновлено вчера в 23:08
Путешествия
Чартеры между Россией и Египтом собрались возобновить осенью
Полеты из России в Египет были приостановлены в ноябре 2015 года. Это произошло после теракта в самолете Airbus A321 компании «Когалымавиа».
Обновлено вчера в 21:51
Кино
Скончался актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Экс-глава разведки назвал главную угрозу человечеству
Бывший глава Службы внешней разведки (СВР), Герой России Вячеслав Трубников заявил, что самую главную угрозу человечеству он видит в проблемах с экологией.
Обновлено вчера в 22:50
Политика
Зеленский и Порошенко оценили указ Путина о гражданстве для жителей Донбасса
Действующий президент Украины Пётр Порошенко считает, что указ об упрощении получения гражданства для жителей Донбасса Владимир Путин «торпедирует мирный процесс».
Обновлено вчера в 11:38
Авто
Появились первые фото «Русского Прадо» от УАЗ
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Россия придет в исламский банкинг в 2020 году
В рамках Международного экономического саммита «Россия – Исламский мир: KazanSummit» обсуждается вопрос исламского финансирования в России.
Обновлено вчера в 06:38
Происшествия
В отношении Александра Ландо возбудили дело о мошенничестве
Александр Ландо, бывший председатель Общественной палаты Саратовской области, стал фигурантом уголовного дела.
Обновлено вчера в 11:44
Происшествия
По делу Арашуковых арестовали генерала СК
Необходимость арестовать Булатова следователь обосновал в том числе показаниями его подчиненного, следователя Андрея Филиппова, а также директора филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Ставрополь» в Минеральных Водах Гузера Хашукаева и Рустама Копсергенова, предполагаемого организатора убийства советника главы Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) Фраля Шебзухова.
Обновлено вчера в 09:44
Происшествия
Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков
Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено вчера в 13:19
Происшествия
В Магаданской области три человека погибли в ДТП
На месте погибли водители обеих машин и пассажир УАЗа. Об этом сообщил РИА Новости представитель регионального ГИБДД.
Обновлено в 00:48