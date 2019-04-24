Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50

В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге

РИА Новости10:32

Движение по залитой кипятком Будапештской восстановят в течение двух часов

78.ru11:34

Видео с места прорыва трубы с кипятком на дороге в Петербурге

РЕН ТВ10:09

Движение по Будапештской, где автобус провалился в кипяток, восстановят в течение двух часов

Neva.Today11:55

В Купчино автобус с пассажирами провалился в яму с кипятком

Петербургский дневник10:34

Он, конечно, молодец: «Пассажиравтотранс» наградит водителя автобуса

Мойка7812:10

«Ну а мы с Лехой на панель полезли». Водители автобуса спасли пассажиров от кипятка в Купчино

Фонтанка.Ру12:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 13:41, Ашберн
Политика

Украина пожаловалась ООН на паспортизацию Донбасса

Киев звонит во все колокола по поводу начала паспортизации Донбасса.
Обновлено в 10:49
Политика

Украина отказалась хранить в тайне советские секретные изобретения

Украина 24 апреля вышла из соглашения о взаимном обеспечении сохранности межгосударственных секретов в сфере правовой охраны изобретений.
Обновлено в 06:05
Наука

Названа причина аномальной миграции магнитного полюса Земли

Периодические или случайные изменения в циркуляции жидкого металла могут влиять на миграцию Северного магнитного полюса и даже вызвать его резкое смещение.
Обновлено вчера в 01:45
Шоу-бизнес

МакSим пострадала в серьезном ДТП

Утром 23 апреля 35-летняя певица МакSим попала в ДТП по дороге в аэропорт.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

Заключенный «Матросской Тишины» умер от передозировки наркотиков

Трое заключенных следственного изолятора «Матросская Тишина» отравились из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 13:19
Шоу-бизнес

Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»

Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Политика

Производство самолетов и вертолетов в России упало на 42%

Согласно наиболее актуальным сведениям Росстата в 2017 году Россия произвела 70 вертолетов и 21 гражданский самолет; данных за 2018-й еще нет.
Обновлено в 08:53
Кино

Фильм «Мстители 4: Финал» стартовал в Китае с абсолютным рекордом

Обновлено вчера в 17:12
Авто

Renault начал продажи обновленного Kaptur в России

Компания Renault запустила продажи российского рынка обновленного кроссовера Kaptur.
Обновлено в 12:09
Общество

Первый россиянин оштрафован на 30 тысяч за неуважение к власти

Нарушение карается штрафом от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное правонарушение грозит штраф до 200 тысяч или арест на 15 суток.
Обновлено в 02:36
Футбол

Врач «Зенита» осмотрел Кокорина в СИЗО

Врач футбольного клуба «Зенит» осмотрел в СИЗО «Бутырка» футболиста Александра Кокорина, который жаловался на боль в колене, и дал рекомендации по лечению.
Обновлено в 07:20
Энергетика

Белоруссия остановила экспорт бензина в Украину и Польшу

Белоруссия приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии в связи с ухудшением качества поступающей российской нефти, сообщает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 04:10
Шоу-бизнес

Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня

Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Происшествия

В Саратове женщине по ошибке удалили грудь

В Саратове врачи по ошибке удалили женщине грудь, сообщает Южное следственное управление на транспорте СК.
Обновлено в 05:49
Футбол

«Манчестер Юнайтед» может нанять Флетчера на должность скаута

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Даррен Флетчер летом может занять в клубе должность скаута.
Обновлено в 13:06
Армия и оружие

Посол США пригрозил России авианосцами в Средиземном море

Обновлено в 05:15
Общество

Журнал People назвал Дженнифер Гарнер самой красивой женщиной планеты

Актриса и продюсер Дженнифер Гарнер стала самой красивой женщиной планеты по версии журнала People.
Обновлено в 11:38
Кино

Вышел трейлер «Вратаря галактики» с Евгением Мироновым в главной роли

Вышел первый трейлер фантастического фильма "Вратарь галактики" Джаника Файзиева с Евгением Романцовым и Евгением Мироновым в главных ролях.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

США могут нанести по России удар из космоса, предупредили в Генштабе

США могут использовать космические средства противоракетной обороны (ПРО) для нанесения ударов по объектам России и Китая или любой другой страны мира, заявил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир на VIII Московской конференции по международной безопасности.
Обновлено в 13:20
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество

Москвичей предупредили о небольшом похолодании

В ближайшие выходные в Москве ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщили в Московском метеобюро.
Обновлено в 08:50
Политика

В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу

В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:31
Авто

Ford Motor инвестирует в Rivian 500 млн долларов

Как известно, в феврале компания получила от нескольких инвесторов солидную сумму — 700 млн долларов, значительную часть которой выделила компания Amazon.
Обновлено в 09:50
Энергетика

В Белоруссию начала поступать качественная нефть из России

Обновлено в 08:07
Политика

В Кремле объяснили, как Путин будет выстраивать отношения с Зеленским

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин будет выстраивать отношения с новым руководством Украины, в частности, с победившим на выборах Владимиром Зеленским, исходя из действий и шагов украинской власти, передает ФАН.
Обновлено в 08:47
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны в России

Смартфоны Honor и носимые устройства стали самыми популярными гаджетами.
Обновлено в 04:51
Политика

Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион

Обновлено в 04:53
Политика

Оператор «Северного потока-2» пригрозил Еврокомиссии судебным иском

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
Обновлено в 08:13
Шоу-бизнес

Бывшая жена Михаила Ефремова спустя 30 лет получила надежду на встречу с сыном, которого оставила в роддоме

Обновлено в 11:39
Футбол

Роналду посоветовал «Ювентусу» приобрести шестерых футболистов

Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
Обновлено в 04:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное