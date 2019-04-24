Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50
В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
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Происшествия
СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских
Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Общество
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В ближайшие выходные в Москве ожидается небольшое похолодание. Об этом сообщили в Московском метеобюро.
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Политика
В Раде требуют наказать Путина за помощь Донбассу
В Верховной раде потребовали наказать президента России Владимира Путина за указ о выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Авто
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Политика
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Гаджеты
Названы самые популярные смартфоны в России
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Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг направил 12 апреля президенту Еврокомиссии Жану-Клоду Юнкеру письмо, в котором просит разъяснить новые правила регулирования в принятой недавно газовой директиве, а также предупреждает, что ЕК в случае применения директивы к "Северному потоку-2" может нарушить Договор к Энергетической хартии (ДЭХ), что чревато судебными разбирательствами.
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Футбол
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Как сообщает Mirror со ссылкой на Corriere dello Sport, в ходе беседы португалец назвал шестерых футболистов, которые, по его мнению, способны усилить команду в следующем сезоне и помогут ей добиться успеха в Лиге чемпионов.
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