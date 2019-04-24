Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50

В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
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Глава петербургской «Молодой Гвардии» предлагает наградить водителя автобуса, попавшего в кипяток

Neva.Today16:42

В Петербурге коммунальщики откачали кипяток после прорыва теплотрассы

ТАСС14:25

Движение по Будапештской, где провалился автобус, восстановлено, но с оговорками

Фонтанка.Ру14:11

В Петербурге автобус провалился под асфальт на затопленной кипятком дороге

РИА Новости10:32

Видео с места прорыва трубы с кипятком на дороге в Петербурге

РЕН ТВ10:09

После жуткого ДТП с автобусом движение по Будапештской улице открыли

Петербургский дневник15:28

«Пассажиравтотранс»: Мы оцениваем действия водителя автобуса на Будапештской как грамотные

78.ru14:41
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Энергетика

Польша остановила транзит российской нефти по нефтепроводу «Дружба»

«Гомельтранснефть Дружба» в свою очередь уведомил российскую сторону о том, что транзит по западному направлению остановлен в связи с отказом Польши принимать некачественную нефть.
Обновлено в 17:03
Политика

Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса

Обновлено в 21:26 Владимир Путин упростил получение гражданства России для жителей Донбасса.
Обновлено в 11:44
Здоровье

Проблемы тугоухости обсудили на Сахалине

В детской поликлинике обсудили актуальные проблемы тугоухости.
Обновлено в 21:56
Авто

Электрический седан Enovate ME-S станет новым конкурентом Tesla

Электрокар Enovate ME-S в корпусе седан станет вторым продуктом бренда.
Обновлено в 13:42
Политика

Медведев разрешил регионам снижать плату за вывоз мусора

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о снижении платы граждан за вывоз твердых коммунальных отходов.
Обновлено в 08:37
Политика

Пушков ответил Киеву на критику выдачи российских паспортов в Донбассе

Украинские власти проявили "редкое лицемерие", отреагировав на упрощение выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков в Twitter.
Обновлено в 18:04
Экономика

Facebook грозит штраф в $5 млрд

Федеральная торговая комиссия (ФТК) США может наложить штраф в размере $5 млрд на американскую социальную сеть Facebook из-за утечки личных данных пользователей, сообщает CNBC со ссылкой на отчет компании.
Обновлено в 17:30
Общество

Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля

Обновлено в 11:46
Общество

Похолодание придет в Москву на Пасху

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50
Авто

Mitsubishi перестанет продавать внедорожник Pajero

Жизненный цикл легендарного Mitsubishi Pajero заканчивается – об этом сообщили в пресс-службе японской марки, анонсируя выход «прощальной» версии внедорожника.
Обновлено в 07:47
Политика

«Северный поток-2» может стать нерентабельным, пишут немецкие СМИ

Действия правительства Дании ведут к значительному подорожанию строительства российского газопровода "Северный поток — 2". Об этом пишет немецкая газета Junge Welt.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Директор Юлии Началовой рассказала, что станет с платьями певицы

Обновлено в 20:46
Транспорт

Получение водительских прав ужесточат

Желающие получить категорию D должны иметь не менее года стажа вождения в категориях B, C1 (грузовики массой 3,5-7,5 тонны) или D1 (автобусы с числом пассажиров до 16 человек), пишет "Коммерсантъ".
Обновлено в 22:20
Политика

Национализм посчитали основной причиной поражения Порошенко на выборах

Действующий президент Украины Петр Порошенко проиграл во втором туре выборов оппоненту Владимиру Зеленскому из-за националистической политики.
Обновлено в 22:17
Происшествия

СК возбудил дело против избивших отца бойца ММА полицейских

Следователи возбудили уголовное дело против трех полицейских, подозреваемых в избиении мужчины, который спустя неделю скончался в больнице, сообщается на сайте Главного следственного управления СК по Московской области.
Обновлено в 11:48
Политика

В соцсетях запустили флешмоб о «сказочном Путине»

Пользователи сети запустили флешмоб о «сказочном Путине» после первого штрафа за неуважение к власти.
Обновлено в 07:24
Политика

Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»

Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Общество

Вместо «китовой тюрьмы» в Приморье построят «китовую больницу»

Министерство природы России создаст в Приморском крае «китовую больницу», сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу ведомства Дмитрия Кобылкина.
Обновлено в 22:29
Происшествия

СКР нашел сирийцев, причастных к убийству российского летчика-героя

СКР настаивает на заочном аресте еще двух граждан Сирии по делу об убийстве российского летчика Олега Пешкова, чей самолет в 2015 году сбил турецкий истребитель, передает РИА Новости.
Обновлено в 07:50
Политика

Ущерб от пожаров в Забайкалье оценили в миллиард рублей

Временно исполняющий обязанности губернатора Забайкалья Александр Осипов в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным рассказал об ущербе от природных пожаров.
Обновлено в 19:10
Происшествия

В США россиянина обвиняют в сексуальных домогательствах в самолете

Гражданину России и США Георгию Серегину грозит до 10 лет тюремного заключения за непристойные прикосновения к пассажирке самолета, оказавшейся его соседкой на рейсе Токио — Вашингтон.
Обновлено в 22:31
Общество

В Екатеринбурге УК уничтожила сад, который 18 лет выращивал пенсионер

Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Собчак проверила ресторан Бузовой и довела ее до слез

Ксения Собчак в новом выпуске собственного YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!» провела проверку в ресторане певицы Ольги Бузовой BuzFood.
Обновлено в 15:02
Экономика

Россияне избавляются от дач из-за нового налога

Россияне после принятия нового закона продают дачи вместо того, чтобы регистрировать собственность по новым правилам, сообщает DEITA.
Обновлено в 14:01
Происшествия

Три человека погибли при пожаре в общежитии на сахалинской ГРЭС-2

Пожар произошел в здании общежития строителей ГРЭС-2 на Сахалине в селе Ильинском, сообщает агентство «Сахалин.инфо».
Обновлено в 19:49
Происшествия

Пожар произошел в новостройке на западе Москвы

Обновлено в 22:22
Политика

Экс-директор СВР назвал самую страшную угрозу человечеству

Если мы будем бояться только сегодняшних угроз, мы пропустим самую страшную угрозу – исчезновение человечества, когда природа изменится так, что люди просто не смогут жить", - подчеркнул он.
Обновлено в 20:55
Политика

В Чехии обнаружили почти 2,9 тысячи нелегально работающих украинцев

Госинспекция Чехии по труду обнаружила в течение 2018 года свыше 4,5 тысяч нелегально работающих в республике иностранцев, подавляющее большинство из них были гражданами Украины – почти 2,9 тысячи, сообщил журналистам пресс-секретарь Госинспекции Рихард Колибач.
Обновлено в 21:57
Происшествия

МВД России заплатит 4 млн рублей матери убитой экс-полицейским девочки

Обновлено в 09:12
Происшествия

Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
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