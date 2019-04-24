Происшествия

В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50

В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
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