Происшествия
В Петербурге автобус провалился в яму с кипяткомРоссийская газета 10:50
В Петербурге на перекрестке улиц Будапештской и Димитрова во Фрунзенском районе прорвало трубу с горячей водой. Об этом сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ОАО "Теплосети Санкт-Петербурга". В зону затопления кипятком попал пассажирский автобус маршрута №157.
Читать в источнике
Оценить72
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 18:16, Ашберн
Общество
Стилиста Сергея Зверева вызвали в суд за пикет у Кремля
Обновлено в 11:46
Авто
Renault представила обновлённый пикап Alaskan
Компания Renault провела презентацию своего несколько обновлённого пикапа Alaskan.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес
Юлия Началова знала дату своей смерти с точностью до дня
Ранее 5-tv.ru писал, что 24 апреля исполняется сорок дней со дня смерти Юлии Началовой.
Обновлено в 08:24
Политика
Жители Донбасса смогут получить российский паспорт без отказа от гражданства Украины
Жителям самопровозглашенных республик Донбасса не придется отказываться от украинского гражданства, чтобы получить российское.
Обновлено в 14:11
Наука
На Гавайях заметили считавшийся полностью вымершим цветок
При осмотре Национального тропического ботанического сада на Гавайях при помощи дрона, специалисты заметили необычный цветок.
Обновлено в 14:42
Энергетика
Польша остановила транзит нефти по нефтепроводу «Дружба»
Обновлено в 17:05
Хоккей
Сборная РФ обыграла команду Латвии в матче Еврочелленджа
Сборная России обыграла команду Латвии со счетом 4:2 в матче Европейского хоккейного вызова (Еврочеллендж).
Обновлено в 15:42
Политика
Чешское радио не стало извиняться из-за статьи о Зеленском
Ранее, 23 апреля, на своей странице в Twitter посольство Украины в Праге обратилось к руководству Cesky rozhals Plus в связи с комментарием его редактора Фингерланда о результатах президентских выборов на Украине, прозвучавшим днем ранее и опубликованным затем на сайте радио под заголовком «Еврей во главе украинских фашистов».
Обновлено в 12:37
Происшествия
Поезд с опасными веществами сошел с рельсов в Канаде
Власти заверили, что местным жителям ничего не угрожает Грузовой поезд, перевозивший цистерны с опасными веществами, сошел с рельсов в канадской провинции Квебек, сообщает CBC.
Обновлено в 12:05
Футбол
«Манчестер Сити» обыграл «Манчестер Юнайтед» в дерби
Обновлено в 16:56
Футбол
Зенит — Динамо 2:0
Обновлено в 15:55
Политика
Путин объяснил упрощение выдачи российских паспортов жителям Донбасса
Путин, говоря об указе о выдаче паспортов жителям ДНР и ЛНР, отметил, что у России нет никакого желания создавать проблемы Киеву, однако ситуация с правами человека в Донбассе переходит все границы.
Обновлено в 10:09
Футбол
Зидан предложил посчитать титулы «Барселоны» и «Реала» в Ла Лиге
На пресс-конференции Зидан заявил журналистам: «Реал» завоевал 33 титула чемпиона.
Обновлено в 09:29
Экономика
Россияне стали отказываться от дач
В этом году на рынке загородной недвижимости были зафиксированы существенные изменения: число предложений о продаже дач увеличилось на 21,9 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 06:08
Политика
Песков прокомментировал плакат для Путина на «Севмаше»
Президент Владимир Путин во время телемоста с заводом «Севмаш» не заметил плаката рабочих предприятия с требованием отставки губернатора Архангельской области Игоря Орлова, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:17
Авто
«Русский Прадо» от УАЗ показали на первых изображениях
Первого апреля глава Sollers Вадим Швецов подтвердил выпуск нового внедорожника УАЗ, который постепенно придет на смену «Патриоту».
Обновлено в 06:32
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала, почему распались «Уральские пельмени»
Юлия Михалкова объяснила, что на самом деле произошло с проектом.
Обновлено в 08:00
Армия и оружие
Глава МИД Турции: Анкара найдет замену американским F-35
Обновлено вчера в 21:25
Авто
Посмотрите, как VW Beetle буксирует огромный прицеп
YouTube-блогер Bug Bmx решил воссоздать ролик 1974 года, в котором классический Volkswagen Beetle буксирует кемпер.
Обновлено в 11:19
Кино
Скончался французский актер Жан-Пьер Марьель
Обновлено в 16:57
Общество
Предсмертную телеграмму Гитлера выставили на аукцион
Обновлено в 11:16
Авто
«Тульский» Haval F7 появится на рынке в июне
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 03:42
Гаджеты
Intel представила ноутбучные процессоры с частотой до 5 ГГц
Samsung создала технологию для производства 5-нанометровых чипов читайте также Все представленные чипы по-прежнему выпускаются по 14-нанометровому техпроцессу — наладить массовое производство процессоров с логическими элементами меньшего размера Intel уже который год не удаётся.
Обновлено в 02:13
Здоровье
Минздрав вновь отчитался о сокращении потребления алкоголя в России
Потребление алкоголя на душу населения сократилось в России почти в два раза с 2011 года, сообщила министр здравоохранения Вероника Скворцова на заседании итоговой коллегии Минздрава РФ.
Обновлено в 06:32
Музыка
Представители 10 стран выступили на препати «Евровидения» в Москве
Препати международного песенного конкурса "Евровидение" в среду собрала в Москве представителей 10 стран.
Обновлено в 13:58
Происшествия
Путин подписал закон, ужесточающий наказание за бегство с места ДТП
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, покинувших место дорожной аварии с тяжкими последствиями.
Обновлено в 04:15
Хоккей
«Сарыарка» во второй раз завоевала Кубок Петрова
В пятом матче финальной серии ВХЛ «Сарыарка» обыграла «Рубин» и завоевала Кубок Петрова во второй раз в своей истории.
Обновлено в 12:37
Общество
Похолодание придет в Москву на Пасху
Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Пасху 28 апреля в Москве температура воздуха днем понизится на 5-8°С, передает агентство городских новостей "Москва".
Обновлено в 06:50