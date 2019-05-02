В Петербурге арестовали сторонников НавальногоМетагазета 03:20

Правоохранительные органы задержали сторонников Навального Александра Шуршева и Андрея Пивоварова за незаконное поведение на первомайском шествии. Невский районный суд приговорил оппозиционеров к 10 суткам ареста за попытку провести несогласованный митинг во время демонстрации.

Здоровье Длинный отпуск может предотвратить болезни сердца Исследователи обратили внимание, что испытуемые, которые проводили в отпуске менее трех недель, имели повышенный на 37% риск преждевременной смерти, чем другие.

Шоу-бизнес Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.

Здоровье Диетолог рассказала, чем чревато чрезмерное употребление шашлыка Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала РИА Новости, что на майских праздниках лучше не есть много шашлыков и не злоупотреблять алкоголем, так как из-за этого могут обостриться хронические заболевания или даже появиться новые, в частности - подагра.

Происшествия Осужденная за убийство брата Ким Чен Ына вышла на свободу Гражданка Вьетнама Доан Тхи Хыонг, которую в Малайзии обвинили в убийстве старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына, вышла на свободу.

Происшествия Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".

Общество В Instagram появился аккаунт 13-летней жертвы холокоста В социальной сети Instagram появился аккаунт 13-летней Евы Хейман, которая погибла во время холокоста в Освенциме.

Музыка Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении» Вероятное отстранение Алсу от оглашения результатов голосования российскими членами жюри на Евровидении-2019 может быть "чей-то местью", заявила певица Любовь Успенская в интервью телеканалу 360.

Политика Министр обороны Великобритании уволен со скандалом Увольнение связано с утечкой информации о китайской компании Huawei, сообщает The Sunday Times со ссылкой на канцелярию британского премьер-министра Терезы Мэй.

Политика Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового постпреда при ООН Президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.

Политика Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.

Общество В Тартусе прошло шествие «Бессмертного полка» Свыше 400 человек, включая соотечественников и выпускников российских вузов, приняли в четверг участие в акции "Бессмертный полк", которая прошла в сирийском портовом городе Тартус.

Экономика Россию назвали лидером по закупкам золота в 2019 году Мировые центробанки побили шестилетний рекорд по закупкам золота за первую четверть года, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Всемирного совета по золоту (WGC).

Теннис Хачанов проиграл Кольшрайберу во втором круге турнира в Мюнхене Российский теннисист Карен Хачанов уступил немцу Филиппу Кольшрайберу во втором круге турнира в немецком Мюнхене.

Технологии Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.

Шоу-бизнес Собчак трогательно поздравила маму Нарусову с днем рождения Телеведущая Ксения Собчак разместила в соцсети поздравление своей матери, сенатору Людмиле Нарусовой, по случаю ее дня рождения.

Путешествия Туристы дали советы по обходу очередей на аттракционы Туристы Шейн Линдсей и Кристина Хокинс за 18 часов прокатились на 46 аттракционах четырех парков в составе Disney World и дали советы, как можно повторить этот опыт.

Происшествия Полиция Японии начала расследование незаконного появления дронов Японская полиция приступила к расследованию инцидентов с противозаконным появлением беспилотных летательных аппаратов.

Музыка Самбурскую вырезали из эфира Первого канала Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.

Политика Лавров назвал «несовместимыми» позиции России и США по Венесуэле Глава МИД России Сергей Лавров опроверг заявления госсекретаря США Майкла Помпео и других американских чиновников о роли Москвы в венесуэльском кризисе.

Здоровье Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.

Происшествия В США трех подростков обвинили в подготовке взрыва в школе В штате Нью-Йорк трем 16-летним подросткам предъявлены обвинения в сговоре и подготовке взрыва в школе.

Политика Россия упростила выдачу паспортов гражданам Сирии Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ о введении упрощенной процедуры получения российского гражданства жителям Луганской и Донецкой республик.

Космос Появилось видео столкновения Луны с метеоритом Испанские астрономы презентовали научную работу, в которой содержится разбор столкновения метеорита в середине зимы 2015 года с Луной.