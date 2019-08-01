Происшествия
В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активисткиРИА Новости 09:06
Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Санкт-Петербурге второго подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, говорится в сообщении на сайте ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.Коммерсантъ06:56
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 13:06, Ашберн
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
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Политика
Названа причина лесных пожаров в Сибири
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Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
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Константин Богомолов признался в любви Ксении Собчак
Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.
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Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
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В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе
Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.
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Общество
Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте
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Армия и оружие
Военная авиация прилетела в Сибирь для тушения пожаров
В аэропорту Красноярска началась подготовка военно-транспортных самолетов Ил-76 к тушению лесных пожаров.
Обновлено в 02:19
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«Калгари» поместил Стоуна на драфт отказов с целью выкупа контракта
«Калгари» выкупит контракт защитника Майкла Стоуна. Клуб поместил хоккеиста на драфт отказов с целью выкупа соглашения.
Обновлено в 12:25
Гаджеты
МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов
В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10.
Обновлено в 12:13
Происшествия
Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми
Обновлено в 12:21
Происшествия
По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение
Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Авто
«АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили
Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Политика
Захарова рассказала анекдот после просьбы прочитать вопрос с телефона
Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество
Украинская госкомпания отказалась от вышиванок
Компания «Украинские железные дороги» (АО «Укрзализныця») отказалась от планов закупить несколько сотен вышиванок и рушников на общую сумму 1,53 миллиона гривен (3,7 миллиона рублей).
Обновлено в 12:46
Армия и оружие
Беспилотные ведомые научатся безопасным полетам
Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
Обновлено в 06:20
Баскетбол
Мозгов не поможет сборной России на чемпионате мира
Обновлено в 13:00
Экономика
«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»
В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
Обновлено в 11:39
Общество
Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях
Обновлено в 03:20
Экономика
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры
С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Кино
Ефремов записал обращение к главе МВД после ареста актера «Современника»
Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Общество
Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного
В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
Политика
Захарова высказалась о связанных с «Северным потоком – 2» санкциях США
Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
Обновлено в 10:12
Происшествия
Жители Перми обнаружили в туалете питона
Обновлено в 11:33
Политика
«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири
Обновлено в 09:38