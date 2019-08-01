Происшествия

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активисткиРИА Новости 09:06

Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.
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с чего всё началось
Следователи задержали в Санкт-Петербурге второго подозреваемого в убийстве гражданской активистки Елены Григорьевой, говорится в сообщении на сайте
 ГСУ Следственного комитета по Санкт-Петербургу.
Коммерсантъ06:56

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Убийца активистки Григорьевой рассказал, что сделал это из-за насмешек

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В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

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Задержан новый подозреваемый в убийстве оппозиционной ЛГБТ-активистки

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Смерть на первом свидании. Новый подозреваемый в убийстве ЛГБТ-активистки в Петербурге арестован

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С первого задержанного после убийства активистки Григорьевой сняли подозрения

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Волнянко убил ЛГБТ-активистку Григорьеву из-за насмешки над его «мужской силой»

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Подозреваемому в убийстве ЛГБТ-активистки избрали меру пресечения

78.ru08:46
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Общество

Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе

По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
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Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
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Константин Богомолов перестал скрывать свои чувства к Ксении Собчак.
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Происшествия

Навальный подал в СК заявление о своем отравлении в спецприемнике

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ФБК нашел у семьи вице-мэра Москвы недвижимость на 6,5 млрд рублей

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Общество

Финляндия ужесточила визовые требования для россиян

В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
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В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе

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Общество

Алексиевич ответила на сообщения о своем каминг-ауте

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Военная авиация прилетела в Сибирь для тушения пожаров

В аэропорту Красноярска началась подготовка военно-транспортных самолетов Ил-76 к тушению лесных пожаров.
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«Калгари» поместил Стоуна на драфт отказов с целью выкупа контракта

«Калгари» выкупит контракт защитника Майкла Стоуна. Клуб поместил хоккеиста на драфт отказов с целью выкупа соглашения.
Обновлено в 12:25
Гаджеты

МТС распродаёт прошлогодний флагман Honor по цене новых бюджетных смартфонов

В прошлом году Huawei представила флагманский смартфон Honor 10.
Обновлено в 12:13
Происшествия

Пропавшие в Белом море туристы обнаружены живыми

Обновлено в 12:21
Происшествия

По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение

Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.
Обновлено вчера в 18:13
Авто

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Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.
Обновлено в 04:33
Политика

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Русскоговорящий журналист агентства Рейтер не смог сформулировать вопрос во время брифинга официального представителя МИД Марии Захаровой, после чего ему пришлось передать ей телефон.
Обновлено в 10:40
Происшествия

Водитель голыми руками остановил покатившийся на Porsche КамАЗ

Обновлено в 09:52
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Общество

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Обновлено в 12:46
Армия и оружие

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Американские военные приступили к испытаниям программного обеспечения для беспилотных ведомых проекта Skyborg, благодаря которому они будут выполнять безопасные полеты.
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Мозгов не поможет сборной России на чемпионате мира

Обновлено в 13:00
Экономика

«Газпром» на 71% завершил строительство «Северного потока – 2»

В компании уточнили, что по дну Балтийского моря уложили уже 1739,4 км газопровода, что составляет около 71% от его общей протяженности.
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Общество

Школьная задача по математике вызвала резонанс в соцсетях

Обновлено в 03:20
Экономика

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры

С 1 августа прибавку к пенсии получат работающие пенсионеры. Перерасчет будет проведен автоматически.
Обновлено вчера в 13:26
Кино

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Актер и режиссер Михаил Ефремов записал открытое видеообращение к главе МВД по поводу ареста актера Дмитрия Смолева из-за ролика, в котором он изображал пьяного сотрудника ГИБДД.
Обновлено в 12:49
Происшествия

Полицейские остались без премий за разгон митинга в Москве

Обновлено в 09:22
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Из Росреестра уволили пермскую чиновницу, пнувшую бездомного

В Перми после проведения служебной проверки уволили сотрудницу Росреестра за неподобающее поведение, рассказала руководитель ведомства Виктория Абрамченко местному порталу 59.ru.
Обновлено в 12:03
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала готовящиеся в США санкции, связанные с «Северным потоком – 2», очередным витком русофобской кампании.
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Жители Перми обнаружили в туалете питона

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«Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок пожаров в Сибири

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