с чего всё началось

Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

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Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Политика В России назвали ошибкой решение ООН расследовать авиаудары в Идлибе Россия считает ошибочным решение генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша расследовать авиаудары в сирийском Идлибе.

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Происшествия По делу о массовых беспорядках 27 июля предъявлено первое обвинение Задержанному Кириллу Жукову, ставшему первым фигурантом уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, предъявлено обвинение, сообщил в своем Telegram-канале руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков в ночь на четверг.

Авто «АвтоВАЗ» повысил цены на свои автомобили Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» с 1 августа увеличил рекомендованные розничные цены на все модели Lada.

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