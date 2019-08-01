Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.

В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активистки

Армия и оружие ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.

Культура Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.

Технологии Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в РФ В РФ создадут мультикалиберное модульное оружие. В настоящее время имеется несколько видов подобных стрелковых систем.

Спорт Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).

Общество Финляндия ужесточила визовые требования для россиян В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.

Происшествия Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.

Происшествия Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.

Общество В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.

Политика Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.

Политика В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.

Армия и оружие Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля «Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.

Технологии Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады "Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.

Шоу-бизнес Анджелина Джоли может лишиться дочери Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.

Происшествия Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.

Здоровье Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.

Общество В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.

Общество Тропический тайфун «Випа» обрушился на побережье Китая Тропический тайфун "Випа" вновь обрушился на побережье Китая и принес ливни и ветер в юго-восточную провинцию Гуандун, сообщило метеорологическое управление городского округа Чжаньцзян.