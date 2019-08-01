Происшествия
В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активисткиРИА Новости 09:06
Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.
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Кино
Киноафиша: спин-офф «Форсажа» уходит в отрыв
Обновлено в 07:30
Авто
АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
ПЗРК «Верба» получит прицел с элементом дополненной реальности
Отмечается, что ПЗРК «Верба» совместно с мобильной системой «Гармонь» теперь смогут объединяться в единую сеть.
Обновлено в 04:14
Культура
Эпизод «Маши и Медведя» набрал более 4 млрд просмотров на YouTube
Эпизод отечественного анимационного сериала «Маша и Медведь» под названием «Маша плюс Каша» преодолел отметку в четыре миллиарда просмотров на YouTube и занимает четвертое место в списке 10 самых просматриваемых видео на этой платформе.
Обновлено в 04:45
Технологии
Мультикалиберное модульное стрелковое оружие разработают в РФ
В РФ создадут мультикалиберное модульное оружие. В настоящее время имеется несколько видов подобных стрелковых систем.
Обновлено в 07:54
Спорт
Йохауг выиграла забег в гору на фестивале Blink, Нечаевская — 4-я
Норвежская лыжница Терезе Йохауг стала победительницей забега в гору на 7,5 км на фестивале Blink в Санднесе (Норвегия).
Обновлено в 09:41
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия
Двухметровый питон залез через унитаз в квартиру в Перми
В Перми двухметровый питон заполз в квартиру многодетной семьи через унитаз, передает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Суд приостановил работу сети Healthy Food на 90 суток
Гагаринский суд Москвы на 90 суток приостановил работу вендинговых автоматов сети Healthy Food после массового отравления едой, передает ТАСС со ссылкой на заявление пресс-секретаря суда.
Обновлено в 09:21
Общество
В Генпрокуратуре назвали моральные ценности коррупционеров
Сотрудник НИИ Генпрокуратуры Наталья Ратинова рассказала, что опрос бывших сотрудников правоохранительных органов, осужденных за коррупционные деяния, выявил у них высокие моральные ценности.
Обновлено в 07:41
Политика
Зеленский назначил бывшего игрока КВН главой Госуправления делами
Борзов ранее занимал должность врио главы Госуправления делами и заместителя руководителя ведомства. Эту должность он занимал с 2014 года.
Обновлено в 09:18
Политика
В МИД России прокомментировали ситуацию с визами для учителей из США
В ситуации с выдачей виз учителям Англо-американской школы в Москве есть подвижки, заявили ТАСС в Департаменте информации и печати МИД России.
Обновлено в 04:58
Общество
Какие изменения придут в жизнь россиян с августа 2019 года
Сегодня, 1 августа, начнут перерасчитывать пенсию для работающих пенсионеров.
Обновлено вчера в 23:04
Армия и оружие
Турцию лишили истребителей F-35 из-за требований Израиля
«Израиль работал за кулисами, чтобы гарантировать, что Соединенные Штаты Америки заблокировали продажу истребителей-невидимок F-35 Турции в рамках своих усилий по сохранению военного качественного превосходства в регионе», - отмечает издание.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Российский альпинист погиб в горах Таджикистана
Обновлено в 09:33
Общество
Алексиевич совершила каминг-аут
Обновлено в 04:05
Технологии
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли может лишиться дочери
Известная американская актриса и фотомодель Анджелина Джоли может лишиться дочери.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
В Британии создали подразделение для борьбы с Россией в соцсетях
В армии Великобритании появилось новое подразделение, которое займется борьбой с киберугрозами.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Кировским медикам начнут доплачивать за отказ пациенток от абортов
В Кировской области введут стимулирующую выплату для работников кризисных центров за отказ пациенток от аборта.
Обновлено в 03:02
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Космос
Live: запуск ракеты Falcon 9 со спутником Amos-17
Обновлено в 07:48
Общество
Тропический тайфун «Випа» обрушился на побережье Китая
Тропический тайфун "Випа" вновь обрушился на побережье Китая и принес ливни и ветер в юго-восточную провинцию Гуандун, сообщило метеорологическое управление городского округа Чжаньцзян.
Обновлено в 09:28
Происшествия
Актрису Инну Чурикову выписали из больницы
Обновлено в 05:44
Футбол
Малком отправился в Санкт-Петербург для завершения трансфера в «Зенит»
Нападающий "Барселоны" Малком вылетел в Санкт-Петербург для завершения перехода в "Зенит", сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 09:32
Футбол
«Спартак» и «Динамо» оказались лидерами РПЛ по убыткам за 2018 год
2018 год оказался крайне неудачным для столичных "Спартака" и "Динамо" в плане финансовых потерь.
Обновлено в 05:28
Культура
Сценарий финальной серии «Игры престолов» стал общедоступным
Сценарий финальной серии шоу "Игра престолов" выложили на сайте премии "Эмми".
Обновлено в 08:57
Финансы
Международные резервы России за неделю снизились на $0,4 млрд
Международные резервы РФ на 26 июля 2019 года составили $519,9 млрд, что на $0,4 млрд ниже уровня неделей ранее, сообщает Банк России.
Обновлено в 09:19