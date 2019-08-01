Происшествия
В Петербурге арестовали нового подозреваемого в убийстве активисткиРИА Новости 09:06
Новый подозреваемый в убийстве активистки Елены Григорьевой арестован в Санкт-Петербурге, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов города. Ранее Московский районный суд Петербурга заключил под стражу на два месяца Даврона Мухамедова, подозреваемого в убийстве Григорьевой.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 11:34, Ашберн
Общество
Финляндия ужесточила визовые требования для россиян
В настоящий момент россиянам, которые хотят получить финскую визу, нужно представить заполненную и подписанную анкету, действующий заграничный паспорт, фотографию, копию внутреннего паспорта, медицинский страховой полис и квитанцию об оплате визового сбора.
Обновлено в 03:39
Происшествия
«Материализовавшийся из ниоткуда» самолет совершил посадку в Лондоне
Самолет Airbus A380 авиакомпании Emirates «материализовался из ниоткуда» в аэропорту Лондона. Необычное видео было опубликовано в Сети.
Обновлено в 08:50
Общество
«Роскосмос» опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири
"Роскосмос" опубликовал спутниковые снимки пожаров в Сибири.
Обновлено в 09:49
Гаджеты
Компания Lenovo вернулась в Россию с четырьмя недорогими смартфонами
Известный производитель электроники покажет на рынке четыре недорогих смартфона моделей S5 Pro, K5 Pro, K9 и A5, новинки имеют различные характеристики и стоимость.
Обновлено в 10:19
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Каунаса
Ранее Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Минска.
Обновлено вчера в 20:58
Игры
Google Play тестирует подписку на премиальные игры и приложения
Google готовится добавить в магазин Android-приложений Google Play подписку, которая позволит без органичений и встроенных покупок пользоваться сотнями "премиальных приложений и игр".
Обновлено в 05:17
Общество
Киевский институт обжаловал возвращение старых названий проспектам
Решение Окружного административного суда украинской столицы о возвращении двум проспектам города советских проспектов обжаловано Украинским Институтом национальной памяти.
Обновлено в 11:20
Политика
Комитет сената США одобрил санкции против «Северного потока — 2»
Комитет сената конгресса США по международным делам проголосовал за санкции в отношении компаний и частных лиц, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2». Об этом информирует Reuters.
Обновлено вчера в 11:40
Политика
В МИД Ирана ответили на санкции США против Зарифа
Причина, по которой введены санкции, заключается в том, что Соединенные Штаты рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире", отметил он.
Обновлено в 02:18
Политика
Дым от пожаров Сибири дошел до США и Канады
"Можно увидеть дым от сибирских пожаров, который простирается через восточную часть России, на Аляску, вниз по западному побережью Канады (и над восточной частью Тихого океана), а затем доходит до Ванкувера и Сиэтла", - сказал Колин Сефтор, ученый из Центра космических полетов NASA в Гринбелте, штат Мэриленд.
Обновлено в 08:51
Здоровье
Врачи в Индии удалили ребенку 526 зубов
Стоматологи удалили семилетнему ребенку 526 лишних зубов в Индии. Об этом сообщает Times of India.
Обновлено в 08:51
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено в 09:37
Политика
Роскомнадзор подготовил поправки в закон о СМИ
Глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что ведомство подготовило поправки в российское законодательство, которые позволят зеркально отвечать на действия зарубежных медиарегуляторов, передает "Интерфакс".
Обновлено в 10:49
Политика
Саперы ВСУ начали разминировать территорию у моста в Станице Луганской
Украинские саперы начали разминировать территорию, прилегающую к мосту в районе пункта пропуска «Станица Луганская», сообщили в администрации поселка.
Обновлено в 06:12
Футбол
Корейская лига раскритиковала «Ювентус» в связи с отсутствием Роналду
Туринская команда провела матч со сборной звёзд лиги (3:3), но при этом на поле не появился звёздный форвард Криштиану Роналду.
Обновлено в 10:28
Общество
Средний результат ЕГЭ при поступлении в МГИМО превысил 96 баллов
Средний результат единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении на программы бакалавриата МГИМО вырос в 2019 году до 96,2 балла, по договорной системе - 84 балла.
Обновлено в 04:40
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено в 02:28
Авто
Новый седан BMW 7-Series станет электрокаром
В свою очередь, ранее в компании уже объявляли о намерении увеличить количество гибридных моделей, однако BMW 7-Series претендует на получение полностью электрифицированной системы.
Обновлено в 03:21
Общество
Астролог рассказала, о чем стоит позаботиться знакам зодиака в августе
По просьбе наших читателей ведущая рубрики Алена Прокина вместе с астрологом Юлией Урусэль рассказывает, чего ждать, на что надеяться и о чем стоит позаботиться разным знакам зодиака в августе — последнем месяце лета.
Обновлено вчера в 10:12
Футбол
«Бока Хуниорс» интересуется Икарди
Руководство аргентинского клуба «Бока Хуниорс» хочет заполучить нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес
Богомолов впервые публично признался Собчак в любви
Телеведущая размещала у себя в Instagram поздравление с днем рождения в адрес Богомолова с хештэгом «стихи о любви».
Обновлено в 11:28
Общество
Генпрокуратура: коррупционеры в России ценят любовь и свободу
Обе группы опрошенных больше всего ценят свободу, семью и любовь.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко сообщил о своем личном вкладе в минские соглашения
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что лично писал текст минских соглашений вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Обновлено в 08:25